Fonsi Nieto y Maider Barther no tienen planes de boda

Desde hace ya más de dos años, Fonsi Nieto y Maider Barther viven una historia de amor que se va consolidando con el paso del tiempo. Igual de enamorados que el primer día, todavía no han dado el paso a sellar su amor, pero lo cierto es que tampoco lo necesitan.

"Todavía no, todavía no" respondían esta semana al ser preguntados si tienen pensado casarse, por lo que todavía no habrían pensado en darse el 'Sí, quiero' y entre sus planes solo estaría seguir disfrutando de su amor.

A pesar de esto, la pareja confesaba que están en un momento inmejorable: "muy bien, de momento en casa, con la familia, contento con las motos, no puedo pedir más. Hay veces que vienen días más difíciles, pero ahora de momento va todo bien".

Sobre sus hijos, el expiloto de motociclismo comentaba que se acerca el cumpleaños "de los dos, los dos son de octubre, del mes 10" y que están "muy contentos" aunque "se pasa rápido el tiempo".