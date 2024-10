Burling (T.N.Zealand): "Si me hubiesen dicho que hoy iríamos 2-0, no me lo hubiese creído"

Barcelona, 12 oct (EFE).- El timonel principal del Emirates Team New Zealand y ganador de dos copas del América (2017 y 2021), Peter Burling, considera las dos victorias de su equipo frente al INEOs Britannia como "un buen resultado", aunque admitió que "si esta mañana" le "hubiesen dicho que al final del día" irían "dos a cero, no" se "lo hubiese creído".

Sobre su superioridad en la jornada, dijo: "Hemos navegado muy bien. estudiamos todos los movimientos del INEOS antes y en la salida y hemos sabido neutralizarlos. Aún así en la segunda manga han tenido sus opciones, pero no les dejamos que tuviesen el control en campo de regatas".

"Aquí no hay no defensor ni desafiante -concretó- los dos equipos vemos la final como un momento especial. No tiene nada que ver las campañas anteriores que hemos realizado con la de Barcelona".

"Es cierto que INEOs ha mejorado en desarrollo con respecto a la final de la Copa Louis Vuitton que ganó, pero nosotros hemos tenido tiempo para desarrollar también cosas nuevas para tener nuestras opciones de victoria", finalizó.

El timonel del INOES Britannia, Sir Ben Ainslie muy cariacontecido explicó. "Mas que un mal día ha sido un día duro para nosotros. Nos vimos totalmente superados por ellos en la primera manga y resistimos hasta el inicio del quinto tramo".

"Tenemos que reaccionar y sé que podemos hacer las cosas mejores. Esta final es una serie muy larga y estoy seguro que vamos a tomar mejores decisiones que las de hoy. No debemos entrar en pánico porque hemos hecho un buen trabajo hasta ahora", declaró.

"Es cierto que tenemos que reflexionar sobre de como nos han ido las cosas, pero no tenemos que olvidar que nos enfrentamos la vigente campeón. Aún así estoy convencido de que vamos a reaccionar, intentar mejorar más en las salidas y crearles más de un problema". concluyó. EFE