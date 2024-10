Artista urbano Gonzy lanza su álbum 'The World Is Yours', inspirado en 'Scarface'

Miami, 11 oct (EFE).- El productor y artista cubano-estadounidense Gonzy, pionero de la nueva ola de música urbana latina, lanzó este jueves su álbum 'The World Is Yours' ('El mundo es tuyo'), una colección de 18 canciones que explora temas de identidad, resiliencia y crecimiento personal.

El álbum incluye éxitos nuevos y anteriores, además de la contundente colaboración con el padrino del trap Arcángel y Saiko en 'X'Clusivo (Remix)', que se lanzó en febrero pasado y se ubicó en el Top 50 de Spotify en España, asegurando más de 105 millones de reproducciones en la plataforma.

Igualmente incluye la canción de rap moderno 'Friki', que alcanzó el top 10 en el Top 50 de Spotify en España.

El álbum comienza con la canción 'González', una exploración de la identidad y la ambición que reflexiona sobre los orígenes humildes del artista, su trayectoria y su éxito actual.

Con sinceridad y "una combinación convincente de vulnerabilidad y valentía", 'González' marca el tono de un álbum que "celebra la resiliencia y el viaje hacia la autorrealización invitando a los oyentes a abrazar sus propias narrativas en un mundo que es verdaderamente suyo", indica un comunicado de su agencia.

La canción principal, 'Instinto animal', habla de la atracción y la química entre dos personas, fusiona elementos de trap, reguetón y funk latino; mientras que 'El mundo es tuyo' mezcla rap urbano con cuerdas clásicas melódicas que recuerdan al ambiente de la icónica película 'Scarface'.

Otros temas destacados incluyen la canción bilingüe con Saiko 'Eroticaaaaaaa', así como 'Musa eterna', 'No lo digas', 'Ready pa' foto' y 'Yo ft yo', entre otras.

Esta "fusión única no solo refleja el arte versátil de Gonzy, sino que también encapsula el tema central del álbum que es el empoderamiento y la confianza en uno mismo", indica la nota de prensa.

En el video musical de 'El mundo es tuyo', Gonzy, rodeado de reporteros y un mar infinito de trofeos, encarna una serie de personajes poderosos, que van desde un boxeador feroz hasta un golfista, para culminar su actuación frente a una multitud.

La cinta al final toma un giro cinematográfico cuando Gonzy, con un traje que recuerda a 'Scarface', se sienta en una oficina, fumando un cigarro, en alusión a que "los sueños que alimentamos pueden convertirse en realidad".

Gonzy, quien irrumpió en la escena de la música latina en 2021, ha consolidado su posición con casi 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, unos 378 mil suscriptores en YouTube y más de 445 mil seguidores en Tiktok y otros 241 mil seguidores en Instagram.

El enfoque bilingüe y la mezcla de géneros en 'The World Is Yours' prometen una experiencia auditiva que, según la productora, "desafía los límites musicales tradicionales".

'The World Is Yours' ya está disponible en plataformas de streaming junto con el video musical de la canción principal, 'El mundo es tuyo'. EFE

(foto) (video)