María José Suárez confiesa si está de nuevo ilusionada tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez ha pasado página. Y tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi el pasado mes de junio, y de un verano complicado en el que se ha refugiado en los suyos, ha dado la bienvenida al otoño muy bien acompañada. La revista 'Semana' publicaba hace unos días unas imágenes de la modelo en actitud cariñosa con un atractivo joven en la noche madrileña. Ante los rumores de que podría haber recuperado la ilusión tras poner punto y final a su relación de tres años con el jinete, la tertuliana aclaraba en 'Y ahora Sonsoles' que no tiene pareja y que el hombre con el que fue pillada de lo más cómplice es solo un amigo, asegurando que está disfrutando de su soltería y que no será la primera ni la última vez que la veamos en compañía masculina. Este miércoles María José ha sido una de las asistentes al estreno del nuevo Wah Madrid y se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press, confesando si tiene ganas de enamorarse tras lo complicada y dura que fue su ruptura con Escassi. "Después de la tempestad llega la calma, la merecida calma. Estoy contenta, estoy bien, estoy tranquila, trabajando muchísimo. Mi niño está divino, he disfrutado con él de unos días de vacaciones que nos hemos ido a Suiza. Aprovecho para pasar mucho más tiempo con él y ya está, dejando que las cosas fluyan" nos ha contado con una sonrisa, dejando claro que el jinete es un capítulo cerrado en su vida: "El tiempo todo lo cura, es el mejor aliado para estas cosas". "El tiempo y tener también la mente ocupada, rodearte de buena gente, de amigos, de mi familia, de gente que suma" asegura. Y, como reconoce, sin ganas de rehacer su vida amorosa aunque como admite, no cierra la puerta a volver a enamorarse. "De momento estoy feliz así. Feliz y contenta y de verdad que es una de las etapas que me siento ahora mismo que la quiero disfrutar. Y la quiero disfrutar sola. Pero nunca se sabe, porque estas cosas..." ha revelado. Una nueva María José que no quiere volver a hablar de Escassi, como ha dejado claro cuando ha evitado con un "¿perdón?" y una sonrisa al abandonar el photocall, que no tiene ningún mensaje que enviarle.

