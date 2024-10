Bruselas prepara campaña contra estigma en salud mental: "No pasa nada si no estás bien"

Estrasburgo (Francia), 10 oct (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que lanzará una campaña para concienciar sobre el estigma y abordar la discriminación en materia de salud mental, en paralelo al objetivo de que todos los europeos puedan acceder a tratamientos sin importar su lugar de procedencia, edad o condición socioeconómica.

"Es hora de que en Europa todo el mundo entienda que no pasa nada si no estás bien. Tenemos que trabajar más en eso, hay que debatir y lanzar una campaña de concienciación sobre el estigma", reconoció ante el pleno del Parlamento Europeo el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, que no puso fecha para el lanzamiento de la campaña.

En el Día Mundial de la Salud Mental, Schinas subrayó que Bruselas ha lanzado hasta una veintena de iniciativas durante la pasada legislatura para luchar contra lo que tildó de "una epidemia silenciosa" y "ayudar a quienes están sufriendo".

"Sabemos que la digitalización y las redes sociales pueden tener un fuerte impacto en nuestra salud mental, en el aislamiento y especialmente en la socialización de los europeos más jóvenes. Necesitamos sistemas fuertes de salud mental y hemos estado apoyando a los gobiernos con financiación", dijo.

El objetivo último de todas las iniciativas que se están poniendo en marcha, subrayó el vicepresidente comunitario, es que "cada europeo, sin importar su edad, condición socioeconómica o lugar de residencia pueda tener acceso a alguien con quien hablar, que le apoye, y que pueda buscar consejo y tratamiento".

"Estamos en un proceso que no tiene un horizonte temporal porque los problemas de la salud mental permanecerán con nosotros como parte de nuestras sociedades modernas. Requerirán un esfuerzo constante para asegurar que cumplimos con todos los europeos", añadió.

Entre los eurodiputados que participaron en el debate posterior, varios pidieron que se atajen las causas raíz de los problemas de salud mental -como la precariedad laboral y los problemas de acceso a la vivienda- o el resultado, advirtieron, "será como seguir construyendo una casa cuando los cimientos se están derrumbando". EFE