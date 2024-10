Nuevo varapalo para Antonio Tejado. El problema de salud que sufre su gran apoyo, su madre

No están siendo momentos fáciles para Antonio Tejado. En libertad provisional desde el pasado 20 de mayo y a la espera de que se celebre el juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados como presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal, el sevillano está muy tocado anímicamente. Como han contado en 'Espejo Público', el ex de Chayo Mohedano sufre diferentes patologías y ansiedad y estaría yendo a terapia para intentar retomar la normalidad al margen de una presión mediática que no llevaría nada bien y por la que, a excepción de los días 7 y 21 de cada mes cuando tiene que ir a firmar al juzgado, pasaría el máximo tiempo posible fuera de Sevilla. Un momento delicado para Antonio en el que también influyen los problemas de salud que sufre su madre, María José García, y que no habían trascendido hasta ahora. Las cámaras de Europa Press han captado a la cuñada de María del Monte caminando por el centro de la capital andaluza con la ayuda de un bastón para invidentes, lo que deja entrever que padece problemas de visión que se han visto agravados en los últimos tiempos. Muy discreta, uno de los grandes pilares de Tejado ha evitado explicar cómo se encuentra ni qué hay de cierto en que su hijo tampoco lo está pasando bien, dejando en el aire si es cierto que está yendo a terapia y que ha solicitado incluso al juez cambiar de juzgado para firmar y poder hacerlo en Alicante donde pasa temporadas y donde no sufriría la presión mediática que tiene en Sevilla. Tampoco ha querido pronunciarse sobre esta información la novia de Antonio, Samara Terrón, que más seria de lo habitual ha guardado silencio sobre el duro momento que atraviesa el sobrino de María del Monte y que se ha visto agravado con los problemas de salud de su madre.

Compartir nota: Guardar