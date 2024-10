Israel insiste en que su guerra es contra Hezbolá y destaca que sus ataques no son en el centro de Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han recalcado una vez más que su ofensiva en Líbano no es contra las autoridades del país, sino contra el partido-milicia chií Hezbolá, a la par que ha matizado que sus ataques no son en la capital del país, Beirut, sino en el suburbio de Dahieh, ubicado en el sur de la ciudad y "capital" del grupo islamista. "Esto es la ciudad de Beirut. Y esto es Dahieh, el bastión de Hezbolá", ha señalado el Ejército en una publicación en redes sociales en la que ha compartido un mapa de la zona oeste de Líbano. Asimismo, ha detallado que en Dahieh ha atacado el cuartel general y la sede de Inteligencia del grupo, ha eliminado arsenales y ha matado a Hasán Nasralá, líder de la milicia. "Los objetivos atacados en Dahieh es infraestructura terrorista estratégica. Se han tomado muchos pasos para mitigar el daño a los civiles", han añadido las FDI, que aseguran que se han hecho advertencias para evacuar zonas antes de ser atacadas, y que incluso se han hecho llamadas para advertir a los civiles. "Nuestra guerra es contra Hezbolá, no contra la gente de Líbano", ha remachado el Ejército de Israel, suscribiendo así un mensaje repetido en reiteradas ocasiones por el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Las autoridades libanesas hablan ya de casi 2.150 muertos por los ataques israelíes. Las tensiones entre Israel y Hezbolá se recrudecieron a partir del 8 de octubre, un día después de los ataques de Hamás, detonante de la actual guerra en la región. La milicia libanesa lanzó misiles contra el norte de Israel, matando a varias personas y provocando la evacuación de otras miles. El Ejército de Israel recrudeció su ofensiva contra el grupo islamista a mediados de septiembre, cuando inició una serie de "bombardeos selectivos" en zonas del sur de Líbano e incluso en el sur de Beirut contra objetivos de Hezbolá, llegando incluso a eliminar al propio Nasralá y sus posibles sucesores.

