Inversionistas en bonos “catástrofe” enfrentarían enormes pérdidas por huracanes

(Bloomberg) -- Los inversionistas en bonos de catástrofe se preparan para sufrir pérdidas considerables, ya que la fuerza destructiva combinada de los huracanes Helene y Milton podría desencadenar cláusulas de pago a una escala nunca vista en años.

Dos semanas después de que Helene provocara graves inundaciones en más de una docena de estados, Florida se prepara para el impacto de Milton, que hasta el martes era un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de cinco niveles. Se espera que toque tierra el jueves por la mañana, empujando un muro de agua hacia la costa. Millones de personas ya han huido de la costa, incluidos los residentes en la ciudad de Tampa.

“Si Milton alcanza el área metropolitana de Tampa como huracán de categoría 4, podría provocar una de las mayores pérdidas de reaseguro de la historia”, declaró en una entrevista Florian Steiger, fundador y director ejecutivo de Icosa Investments AG.

Este escenario, que los meteorólogos de hecho predicen, podría superar las consecuencias del huracán Ian en 2022, según Steiger. El impacto de Ian provocó un desplome inicial del 10% en el Índice de Bonos Catastróficos de Swiss Re en septiembre de 2022, golpeando las carteras de bonos catastróficos y alimentando un auge de las emisiones a medida que las aseguradoras trasladaban más riesgo de sus libros a los mercados de capitales.

Tanja Wrosch, responsable de gestión de carteras de bonos catastróficos de Twelve Capital AG, afirma que si Milton golpea Tampa de frente como un gran huracán, las pérdidas por bonos catastróficos “serán más significativas que por Ian”. La gestora de activos suiza tiene una cartera de US$5.000 millones, incluidos US$3.800 millones en bonos catastróficos.

“Un componente importante de Milton será la marejada ciclónica, es decir, las inundaciones procedentes del océano”, explica.

Los bonos de catástrofe, o bonos cat, como se conocen en el sector, son emitidos por aseguradoras y reaseguradoras para proporcionar protección financiera contra las catástrofes naturales más graves. Los inversionistas que compran estos bonos pueden obtener grandes beneficios si no se produce un suceso predefinido, pero pueden perder una gran parte de su capital si ocurre. Esas pérdidas se utilizan para cubrir las indemnizaciones del seguro.

Las posibles pérdidas de Milton y Helene supondrían un giro radical para un mercado de deuda que el año pasado sustentó la estrategia más rentable de los fondos de cobertura, según un análisis de Preqin. El índice Swiss Re Global Cat Bond se disparó un 20% en 2023, superando la rentabilidad de otros mercados de deuda clave.

En 2022, Ian causó unos US$60.000 millones de pérdidas aseguradas. Milton podría ocasionar entre US$60.000 millones y US$75.000 millones en daños y pérdidas, y algunos modelos muestran que el total podría alcanzar los US$150.000 millones, dijo Chuck Watson, modelador de catástrofes de Enki Research, en un post en la red social X.

La cantidad que los inversionistas en bonos catastróficos tendrán que pagar para cubrir el impacto de Milton dependerá de la magnitud de los daños. Florida Citizens, la aseguradora estatal de último recurso, recaudaría unos US$500 millones de uno de sus bonos cat, según una persona familiarizada con la emisión.

Los inversionistas en bonos catastróficos también pueden verse afectados por las inundaciones causadas por el huracán Helene. Moody’s RMS estima que las pérdidas aseguradas en el mercado privado estadounidense por Helene oscilarán entre US$8.000 y US$14.000 millones.

“Helene fue un acontecimiento pluviométrico único en mil años”, dijo Jonathan Schneyer, director de respuesta a catástrofes de CoreLogic Inc, una empresa de modelaje de catástrofes de Irvine, California. “Demuestra el poder de un huracán tierra adentro”.

Los inversionistas también están expuestos a pérdidas relacionadas con las inundaciones provocadas por Helene a través de sus tenencias de bonos cat emitidos por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias. En una respuesta por correo electrónico a las preguntas, la FEMA dijo que había transferido US$1.900 millones de riesgo de inundación al sector privado antes de la temporada de huracanes de 2024, con la mayor parte de ese aterrizaje en el mercado de bonos cat.

FEMA dijo que es “demasiado pronto para hacer proyecciones” sobre el grado en que esos bonos se activarán. Al igual que con otros bonos de indemnización por huracanes, el cálculo depende de las pérdidas reales sufridas sobre el terreno, que pueden tardar mucho tiempo en calcularse.

“Normalmente, se tiene una estimación inicial en un par de semanas, pero la velocidad del desembolso suele ser de meses a años”, dependiendo de la complejidad de la pérdida, dijo Rhodri Morris, jefe de análisis de valores vinculados a seguros de Twelve Capital.

Los inversionistas en el mercado privado de valores vinculados a seguros, valorado en US$60.000 millones, pueden enfrentarse a un riesgo de pérdidas aún mayor que los titulares de bonos cat, porque los productos ILS tienen umbrales de activación más bajos.

Hay indicios de que algunos operadores de bonos cat están empezando a ponerse nerviosos. El lunes, alguien vendió un bono cat de Florida a sólo 67 centavos por dólar, según Twelve Capital.

Actualmente hay mucho “ruido” en el mercado de bonos catastróficos, dijo Wrosch. “Ha habido algunas operaciones distressed ”.

