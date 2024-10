El exoesquelto del telescopio espacial Roman de la NASA supera la importante prueba de centrifugado

Un componente importante del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA acaba de dar una vuelta en la centrifugadora del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. Esta pieza del observatorio, denominada Outer Barrel Assembly, está diseñada para mantener el telescopio a una temperatura estable y protegerlo de la luz difusa, según ha informado la NASA. La prueba de centrifugado, que consta de dos partes, se llevó a cabo en una gran cámara de pruebas circular. Un brazo de acero de 272.000 kilogramos se extiende a lo largo de la sala desde un cojinete giratorio gigante situado en el centro del suelo. La prueba en sí es como una versión sofisticada de una popular atracción de feria, diseñada para aplicar fuerza centrífuga al jinete (en este caso, la cubierta exterior del telescopio de Roman). Giró hasta 18,4 rotaciones por minuto y generó una fuerza equivalente a poco más de siete veces la gravedad de la Tierra, o 7 g , y envió al conjunto a girar a 130 kilómetros por hora. "No pudimos probar todo el conjunto del barril exterior de la centrífuga en una sola pieza porque es demasiado grande para caber en la sala", ha dicho Jay Parker, jefe de diseño de productos para el conjunto en Goddard. La estructura mide aproximadamente 5 metros de alto y 4 metros de ancho. "Está diseñada un poco como una casa sobre pilotes, así que probamos la 'casa' y los 'pilotes' por separado", ha apuntado Parker. Primero se colocaron los "zancos". Esta parte del conjunto, llamada técnicamente "soporte de elefante" por su similitud con las estructuras que se utilizan en los circos, está diseñada para rodear el instrumento de campo amplio y el instrumento coronógrafo de Roman como si fueran un andamio. Conecta la parte superior del conjunto del barril exterior al bus de la nave espacial, que maniobrará el observatorio hasta su lugar en el espacio y lo sostendrá mientras esté allí. El soporte de elefante se probó con pesas unidas a él para simular la masa del resto del conjunto. A continuación, el equipo probó la "casa", es decir, la carcasa y el anillo de conexión que rodean el telescopio. Estas partes del conjunto se equiparán con calentadores para garantizar que los espejos del telescopio no experimenten grandes cambios de temperatura, que hacen que los materiales se expandan y contraigan. Para brindar mayor protección contra las fluctuaciones de temperatura, el conjunto del cañón externo está hecho principalmente de dos tipos de fibras de carbono mezcladas con plástico reforzado y conectadas con accesorios de titanio. Estos materiales son rígidos (por lo que no se deformarán ni se doblarán durante los cambios bruscos de temperatura) y livianos (lo que reduce las demandas de lanzamiento). Si se pudiera retirar el costado de la parte superior (el "revestimiento" de la casa), se vería otra medida para reducir el peso. Entre los paneles interiores y exteriores, el material tiene una estructura similar a un panal de abejas. Este patrón es muy resistente y reduce el peso al ahuecar partes del interior. Diseñado en Goddard y construido por Applied Composites en Los Alamitos, California, el conjunto del cañón exterior de Roman se entregó en piezas y luego se ensambló en una serie de elevaciones con grúa en la sala limpia más grande de Goddard. Se desarmó parcialmente para realizar pruebas de centrifugación, pero ahora se volverá a ensamblar y se integrará con los paneles solares y la cubierta de apertura desplegable de Roman a fines de año. En 2025, estos componentes recién integrados se someterán a pruebas de vacío térmico para garantizar que resistan el entorno de temperatura y presión del espacio. Luego, se someterán a una prueba de vibración para asegurarse de que resistirán las vibraciones que experimentarán durante el lanzamiento. Hacia fines del próximo año, se integrarán con el resto del observatorio.

