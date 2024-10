Alejandra Rubio muestra su apoyo a su tía Carmen Borrego ante su reencuentro televisado con su hijo

Algo que parecía imposible hace tan solo 24 horas se hará realidad muy pronto. A pesar de que José María Almoguera ha repetido en varias ocasiones que por el momento no quiere tener relación con su madre, y de que Carmen Borrego ha asegurado por activa y por pasiva que no se sentaría en un plató con su hijo, ambos se verán las caras en apenas tres días en '¡De Viernes!'. Un reencuentro televisado entre madre e hijo que confirmaba este martes Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' y que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si solucionarán sus diferencias y se reconciliarán e directo o si, por el contrario, protagonizan un tenso 'cara a cara' aireando en televisión sus problemas familiares. La primera en reaccionar a este sorprendente paso al frente de Carmen y José María Almoguera ha sido Alejandra Rubio, que parca en palabras ha dejado claro que "siempre" apoyará a su tía. Sobre cómo afronta la tertuliana el ver por primera vez en varios meses a su hijo en un plató, la nieta de María Teresa Campos ha reconocido que "no tengo ni idea", dejando en el aire si cree que su primo hace todo esto por dinero.

