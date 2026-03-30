BBVA ficha en JPMorgan a Juan Fernando Gómez como responsable de Mercados en Colombia

La trayectoria de Juan Fernando Gómez incluye colaboraciones con diversas entidades relevantes del sector financiero colombiano, como Bancolombia, Banco de Bogotá y Citibank, donde participó en la gestión y desarrollo de soluciones de mercados orientadas a clientes corporativos e institucionales. Este recorrido profesional, sumado a un conocimiento sólido de las condiciones locales y las dinámicas internacionales, se integra ahora a la filial colombiana de BBVA tras su nombramiento como responsable de Mercados Globales. De acuerdo con un comunicado difundido por la propia entidad este lunes, el objetivo de la incorporación se centra en fortalecer la propuesta de valor en este segmento y consolidar la estrategia regional que impulsa el banco español en Latinoamérica.

Según informó BBVA, Juan Fernando Gómez asume el cargo tras liderar el área de Mercados en JPMorgan, entidad en la que se desempeñaba hasta el momento. La entidad destacó los estudios del ejecutivo, quien es graduado en Administración de Empresas por la Universidad Eafit y se especializó en Finanzas Corporativas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). El medio BBVA detalló que la llegada de Gómez responde a la meta de consolidación regional de la firma, una estrategia que busca posicionar al banco como referente entre los socios estratégicos para clientes institucionales y corporativos de la región andina.

La directiva de BBVA CIB en Colombia, Catalina Laurens, declaró en el comunicado difundido por el banco que “la incorporación de Juan Fernando nos permitirá seguir impulsando el negocio de Global Markets en Colombia y afianzar nuestra posición como socio estratégico de referencia en la región”. Este enfoque, reportó BBVA, se vincula directamente con el fortalecimiento de la presencia de la entidad en mercados corporativos e institucionales en Colombia, una plaza de relevancia estratégica para el grupo español debido al crecimiento que registra el sector financiero en el país y la sofisticación de los servicios demandados por sus principales clientes.

De acuerdo con los datos recogidos por BBVA, Gómez desempeñó cargos con responsabilidades crecientes tanto en el área de desarrollo de productos de mercado como en la ejecución de operaciones para clientes institucionales, acumulando una experiencia reconocida por actores del sector. La entidad subrayó que, a lo largo de los años, ha gestionado soluciones que abarcan desde instrumentos financieros para gestión de riesgo hasta mecanismos de acceso a los mercados internacionales, siempre adaptados a las necesidades particulares de quienes operan en los diferentes segmentos del sistema financiero colombiano.

El comunicado de BBVA consigna también que el nombramiento ocurre en un contexto caracterizado por la integración de necesidades locales con los estándares globales, una combinación que requiere experiencia tanto en la regulación y prácticas del mercado colombiano como en las tendencias internacionales de gestión de activos, riesgos y servicios financieros. El perfil académico de Gómez, junto con su paso por instituciones internacionales y colombianas, figura como factor clave para afrontar estos desafíos.

El banco sostiene, según publicó en su comunicado, que el refuerzo en la dirección de Mercados Globales en Colombia busca capitalizar la demanda de productos financieros sofisticados entre corporativos y clientes institucionales, aprovechando la evolución reciente de los mercados de capitales y la mayor participación extranjera en la economía local. Este movimiento de personal se suma a otros ajustes de plantilla que ha realizado BBVA en la región, enfocados en robustecer áreas estratégicas alineadas con el crecimiento regional de la franquicia.

Finalmente, BBVA remarcó que la experiencia acumulada por Gómez en JPMorgan y otras entidades relevantes del país permitirá una transición fluida y una aproximación innovadora en la elaboración de soluciones a medida para sus clientes. El banco reiteró que su objetivo inmediato se centra en “reforzar la propuesta de valor” en el área de Mercados en Colombia y mantener el liderazgo entre las firmas especializadas en servicios a corporaciones y grandes instituciones, continuando con la estrategia global del grupo de expansión y consolidación en Latinoamérica.