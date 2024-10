Aaron Rodgers se desmarca de la destitución de Robert Saleh

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- Aaron Rodgers, mariscal de campo de New York Jets, se declaró molesto este miércoles por los señalamientos que lo responsabilizan de la destitución del entrenador en jefe Robert Saleh.

"No voy a dedicar ni una frase a ninguna de las acusaciones ridículas que se han hecho. Me molestan porque son evidentemente falsas. Es interesante la cantidad de poder que la gente cree que tengo cuando en realidad no es así", afirmó Rodgers.

El martes pasado Woody Johnson, propietario de New York Jets, despidió a Saleh, luego de que el equipo acumulara dos triunfos y tres derrotas en cinco salidas.

El entrenador dejó un saldo des 20 triunfos y 36 derrotas.

Rodgers ha sido señalado como el factor determinante para la salida del entrenador.

"Me gustaría darle las gracias a Robert. Estoy agradecido de que me haya traído aquí. Él se preocupa por sus jugadores y confió en nosotros. Robert es un ser humano fantástico y un muy buen entrenador. Es un hombre de familia y el negocio del fútbol puede ser duro para las familias", declaró el que por cuatro veces ha sido proclamado Jugador Más Valioso de temporada.

Los dichos sobre una mala relación entre Rodgers y Saleh tomaron fuerza en la pretemporada, luego de la ausencia del pasador quien se fue de vacaciones a Egipto y se perdió el minicampamento.

La tensión entre ambos creció ya en la temporada, en el partido de la semana 3, en el triunfo de Jets sobre Patriots, luego del segundo pase de touchdown de Rodgers, Saleh se le acercó para darle un abrazo el cual rechazó el mariscal de campo con brusquedad.

Las conjeturas llegaron a su punto máximo al trascender que el lunes, a horas del anuncio de destitución del entrenador, Rodgers recibió una llamada del dueño del equipo, algo que el quarterback reconoció.

"Woody Johnson me llamó el lunes por la noche y tuvimos una breve conversación. Fue una llamada genuina y simplemente me preguntó cómo estaba. Hablamos sobre el juego y lo decepcionado que estaba por mi actuación. Le dije que iba a jugar mejor y que íbamos a solucionar esto", reconoció Rodgers.

Ante la salida de Robert Saleh, Jeff Ulbrich, quien se desempeñaba como coordinador defensivo del equipo, será el entrenador interino en el duelo de la semana 6 en el que el próximo lunes los Jets recibirán a Buffalo Bills. EFE