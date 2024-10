Núria Espert, galardonada por la Fundación MAPFRE: "Este reconocimiento está premiando a mucha más gente"

La actriz Núria Espert ha recogido este martes el Premio a toda una vida profesional de la Fundación MAPFRE por una "larga y brillante" trayectoria profesional y por las diversas causas sociales y humanitarias que ha apoyado. "Este reconocimiento premia en mí la labor de toda mi vida profesional, y al mismo tiempo, sin saberlo, está premiando a mucha más gente", ha dicho. Así se ha expresado la actriz en un acto presidido por la Reina Doña Sofía, que ha contado con la participación de Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión; y Antonio Huertas, presidente de MAPFRE y de Fundación MAPFRE. Durante su discurso, ha agradecido el apoyo de su madre, su marido, sus hijas y su nieta, "del público, que ha seguido y acompañado" su crecimiento, "perdonado los errores y disfrutado con emoción de los aciertos". Espert ha concluido: "En medio de ese camino que no existe, alguien ha puesto una silla. Parece muy cómoda, muchas gracias, pero de momento no voy a sentarme". En la edición de estos premios, cuya dotación global es de 160.000 euros, también han sido galardonados Moda re- (Mejor Proyecto por su Impacto Social); Special Olympics (Mejor Entidad por su Trayectoria Social); y la empresa familiar Joselito (Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario). El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha destacado que Moda re- "promueve un modelo de economía circular que no solo da una segunda vida a la ropa usada, sino que fundamentalmente crea oportunidades de empleo y reinserción social para personas en situación de vulnerabilidad". Desde su nacimiento en 2018, la entidad ha creado 1.500 puestos de trabajo, que reflejan "la unidad y solidaridad" de sus comunidades y la capacidad de la Confederación Cáritas para generar un impacto significativo a nivel nacional. "Moda re- es, por tanto, un testimonio vivo de lo que se puede lograr uniendo esfuerzos y trabajo por un mismo objetivo dentro y fuera de Cáritas", ha apuntado. Por su parte, el presidente de Special Olympics Europa Eurasia, David Evangelista, ha recogido el galardón acompañado de Valentina García Lluch, atleta de Special Olympics España. Evangelista ha defendido que Special Olympics no trata solo de "promover el deporte, sino de construir una sociedad más justa, donde se celebre la diversidad y se derriben las barreras", y ha dedicado el premio "a cada uno de los atletas que han demostrado que, con valor y determinación, se pueden superar todas las adversidades, el estigma y la discriminación". Valentina García ha recordado los Juegos Mundiales de Special Olympics de Berlín en 2023, en los que ganó una medalla de bronce y en los que "cada entrenamiento, cada caída y cada levantada valió la pena". "El deporte me ayudó a descubrir que, con esfuerzo y dedicación, los límites que creemos tener solo existen en nuestra mente", ha subrayado. Fundación MAPFRE ha entregado a la empresa familiar Joselito el Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario. José Gómez, presidente de Joselito, ha destacado la tradición, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente como motores del bienestar del entorno y la calidad de su producto. "Cuidar la naturaleza hoy con una gestión sostenible es nuestra manera de asegurar un futuro mejor porque lo que invertimos ahora preserva la riqueza natural y garantiza el bienestar de las generaciones que están por venir", ha concluido.

