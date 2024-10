La creación iberoamericana, la maternidad y el feminismo, protagonistas esta semana en Surge Madrid en Otoño

Surge Madrid en Otoño, la muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid, abre en su tercera semana una ventana a la creación iberoamericana con la representación de tres espectáculos procedentes de Brasil, Argentina y México. Conexión Iberoamérica, en colaboración con Hispanidad 2024, responde a la apuesta de la Comunidad de Madrid, que organiza esta muestra dedicada a la creación alternativa madrileña, por incorporar a la programación de Teatros del Canal y sus festivales lo mejor de la escena de aquel continente, ha informado la organización en un comunicado. 'BuenosDíasSeñoritaLelia' alude al saludo con que unos alumnos de un aula reciben a su profesora. Esta obra de la compañía argentina El Rayo Misterioso (jueves 10 y viernes 11, Teatro Tribueñe) aborda el paso por la escuela primaria y la idea de transmisión de valores y nociones. Los niños, que a la vez ejercen de víctimas y verdugos a la vez, se ven sometidos a un sistema que moldea sus conciencias. Por su parte, 'Don Quijote. Historias Andantes' es un solo protagonizado por la actriz y dramaturga mexicana Raquel Araujo, que pone en escena (jueves y viernes, Sala Bululú 2010) algunos episodios de Don Quijote de La Mancha, narrados por Aldonza Lorenzo (la amada que Don Quijote llama Dulcinea). En este montaje de las compañías mexicanas Teatro de la Rendija de México y Silkateatro Andante, Aldonza Lorenzo recuerda al Caballero de la Triste Figura, relata momentos escogidos de la novela y da voz a diferentes personajes. El acto de tejer recorre 'Secretos de Ñandutí', un espectáculo de títeres y teatro de sombras de Kunu'u Títeres de Paraguay y Teatro Cia. do Abração de Brasil (sábado y domingo, Centro del Títere). Obra sin palabras, propone un diálogo entre las artes de tejer, el arte de los títeres y el teatro de sombras, en torno al tejido llamado ñandutí (tela de araña en el idioma guaraní), dando el protagonismo a mujeres, con el telón de fondo de los abusos que sufrieron del ejército invasor de Paraguay en la llamada Guerra de Guasú en el siglo XIX. ESTRENOS Además, 'Opus cero' abre las funciones de la sección de Estrenos de Surge Madrid en su tercera semana. Tras 'Opus 1', una pieza en torno al rito funerario musulmán, el dramaturgo granadino Ben Attia estrena en Surge (martes 8 y miércoles 9, Teatro Pradillo). En este caso, adopta el formato de una entrevista que realiza un personaje femenino a otros tres en torno a la relación entre culturas y las experiencias que afrontan los creadores cuya voz solo encuentra eco en los márgenes. Un ser no humano habla desde una pantalla en 'Inteligencia artificial' (jueves y viernes, Centro del títere), la propuesta del artista e investigador Andrés Beladiez en torno a cómo la tecnología que está supliendo a los humanos a la hora de tomar decisiones afecta las vidas de estos. En esa pantalla se escuchan, elaboradas por la Inteligencia artificial, voces reales distorsionadas, imágenes inventadas, personas inexistentes, y paisajes imposibles pero que vemos como reales. Como en el montaje argentino de 'BuenosDíasSeñoritaLelia', 'El profesor no ha venido' también sucede en un aula de enseñanza. La obra de José Juan Rodríguez y Pablo Rosal (jueves y viernes, Teatro del Barrio) plantea el debate sobre qué enseñar y aprender, en un momento en que ya no resulta atractiva la historia de la cultura de la que derivamos. Esos mismos dos días, pero en DT Espacio Escénico se estrena 'Ahoa-Mouth' de las compañías Rebeldías Mínimas y Maricón & Señora en torno al bruxismo. Y en El Umbral de Primavera, Colectivo Trance aborda en la comedia '2&Dos' el dilema de tener (o no) hijos y pone en cuestión la maternidad, la paternidad, preguntándose por qué una decisión tan personal se convierte en un dilema público donde se cuestiona, sobre todo, aquello que se espera de uno. Por su parte Pau Pau Producciones llevan a cabo una revisión del mito del minotauro y el laberinto en 'El ocaso del minotauro' (Sala Tarambana). PROPUESTAS PARA EL FIN DE SEMANA Ya a partir del sábado, 'Los versos libres' de Vuelta de Tuerca (Sala Cuarta Pared) recorre sucintamente 50 años de la vida española desde el punto de vista de los derechos sociales. Empieza en Madrid, a finales de los años 70, cuando una mujer comprometida y vitalista, casada y madre de seis hijos, se enamora de una mujer. A pesar de los obstáculos que encuentra, decide vivir esta historia de amor hasta las últimas consecuencias. La coreógrafa estadounidense Camille Hanson, estrena el sábado y domingo en Nave 73 Pink: danza ecológica del siglo XXI. Formada en Los Angeles, Hanson se trasladó a Madrid en 2002 y creó Ladinamo Danza. Desde 2007 realiza sus propias creaciones. Esta pieza de danza está dedicada a los flamencos, esas aves esbeltas cuyo color da nombre a la obra. Hanson plantea mirar el mundo desde el lado de los flamencos en una celebración de la, como la llama, otredad radical. En 'Serenity rave' (sábado y domingo, Réplika Teatro-Centro Internacional de Creación), la coreógrafa y bailarina madrileña Laura Ramírez Ashbaugh elige para este solo el momento de la noche en el que todo está en silencio y uno puede adentrarse en sí mismo y encontrar aquello que aún desconoce. También el sábado y domingo se estrena 'Protocolo' de Diágoras Producciones (Teatro Lagrada), una comedia de carretera de Daniel Acebes que se burla de los abusivos protocolos que dominan la vida actual a través de un hombre enfrentado a una burocracia imposible. SECCIÓN TRANSVERSAS En esta sección que apuesta por las nuevas voces que innovan en formatos no escénicos ni convencionales se estrenan el sábado Cuché 'Cuché' y 'Stromboli'. La primera (sábado, Réplika Teatro-Centro Internacional de Creación) es una performance en torno a las revistas del corazón, en la que el performer Enrique Gimeno leerá el pasado, presente y futuro del espectador a partir de esas revistas rosas. Stromboli de Annika Pannitto y Óscar Cornago (sábado, Teatro Lagrada) plantean un recorrido que empieza después del fin del mundo tal y como lo conocíamos. Ya estrenadas, repiten función el jueves 10 El gabinete de las ilusiones. Capítulo 1: Lady Endor (Centro del títere) y ¿Me escribes? (DT Teatro).

Compartir nota: Guardar