España será 'País Foco' del European Film Market 2025 de la Berlinale

España será el 'País Foco' de la próxima edición del European Film Market (EFM) del 75 Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 13 al 19 de febrero de 2025. La organización del mercado de la Berlinale, que se celebrará en paralelo al festival en la capital alemana, considera que los "numerosos" cineastas convierten a España en un destino "cinematográfico europeo dinámico y fuerte, con atractivo internacional, además de contar con una larga y exitosa tradición de películas españolas en el programa del festival, así como en el EFM y en las iniciativas de industria de la Berlinale". El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado tras el anuncio, que el European Film Market es una de las plataformas más potentes de la cinematografía europea y que España sea 'Country in Focus' permitirá visibilizar el enorme talento de la industria española en todos sus ámbitos. "Esa es la tarea y el orgullo de este Ministerio de Cultura: apoyar y dar a conocer nuestra industria cinematográfica, nuestros creadores y creadoras, y permitir que el cine español siga creciendo, como ya lo hace, en el mercado global y entre los espectadores de todo el mundo". Por su parte, la directora del festival de Berlín, Tricia Tuttle, considera que "el cine español ha enriquecido la programación de la Berlinale durante décadas. Por séptima vez desde 2017, el EFM pone en el punto de mira una región cinematográfica con su programa 'Country in Focus'. Después de México, Canadá, Noruega, Chile, los Países Bálticos e Italia, el programa 'Spain in Focus' del EFM examinará la escena cinematográfica española desde diferentes ángulos en 2025. Así, según avanza el EFM, España mostrará nuevos enfoques y ofrecerá numerosas oportunidades de diálogo con productores, distribuidores,inversores y expertos de la industria cinematográfica de todo el espectro de géneros, desde el cine de animación hasta el drama y las series. Asimismo, el EFM destaca que España apuesta firmemente por la expansión de la producción cinematográfica sostenible y la digitalización del sector cinematográfico con visión de futuro. También pone en valor que el país de referencia del EFM 2025 tiene una gran demanda como localización de películas para coproducciones internacionales. Y señala que, además de Madrid y Barcelona, conocidas localizaciones de rodaje, regiones como el País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias y Andalucía también disfrutan de una vibrante industria cinematográfica con características regionales únicas. Cientos de producciones españolas, creadas por talentos destacados y aclamados, han deslumbrado tanto al público como al jurado, y nueve películas han ganado el máximo galardón del festival, el Oso de Oro a la Mejor Película: 'Alcarràs', de Carla Simón, en 2022 es la más reciente de ellas. Pedro Almodóvar también ocupa un lugar importante en la historia de la Berlinale, ya que su estreno mundial de 'La Ley del Deseo' ganó el primer Premio Teddy cuando se estrenó en Panorama en 1987".

