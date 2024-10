Rio Tinto propone adquisición al productor de litio Arcadium

(Bloomberg) -- Rio Tinto Group se acercó a Arcadium Lithium Plc, según informaron las partes el lunes, confirmando la última propuesta de adquisición en un sector que vuelve a centrar su atención en el crecimiento, mientras las principales mineras se esfuerzan por aumentar su exposición a los metales de transición energética.

La segunda mayor minera del mundo no facilitó los detalles financieros de su medida preliminar, pero, si sigue adelante, la compra del productor de baterías metálicas podría convertirse en su adquisición más importante en más de una década.

Las grandes mineras han vuelto a las adquisiciones y a las inversiones emblemáticas, pero con cautela, debido a las operaciones mal programadas y mal concebidas durante el último boom de las materias primas, que dejaron a las empresas —y a sus accionistas— con miles de millones en pérdidas. La oferta de BHP Group por Anglo American Plc de este año conmocionó al sector hasta que la mayor minera del mundo se retiró en mayo.

El lunes por la mañana, las acciones de Arcadium subieron un 38% en Nueva York, con lo que su capitalización bursátil ronda los US$4.600 millones. Rio Tinto cotizaba con pocos cambios en Londres.

Arcadium —uno de los mayores productores mundiales de litio, con operaciones en Argentina, China, Canadá y Australia— tampoco dio detalles sobre la oferta. Algunos de sus inversionistas, sin embargo, han expresado su preocupación por el oportunismo de Rio. Con una capitalización bursátil de US$3.300 millones a finales de la semana pasada, Arcadium valía la mitad que a principios de año, cuando se formó mediante la fusión de Allkem Ltd. y Livent Corp.

Las acciones de la minería del litio han languidecido desde principios de año debido a que el exceso de oferta y la menor demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos han arrastrado a la baja los precios de este material clave para las baterías. El precio spot del carbonato de litio en China ha caído más de un 85% desde su máximo alcanzado en 2022.

Arcadium también ha tenido un desempeño inferior al de muchos de sus pares, alimentando la especulación de que podría convertirse en un objetivo para los grandes cazadores de gangas.

“Arcadium ofrece a Rio Tinto una mezcla de características vitales que es difícil de replicar con otras compañías de litio”, dijo YueJer Lee, gestor de fondos con sede en Singapur de Arcane Capital VCC, que posee acciones de Arcadium Lithium. “Puede que no esté dispuesta a aceptar ninguna oferta por debajo de US$5.000 millones, en mi opinión, dado que puede autofinanciar sus expansiones a lo largo de la década, aunque a un ritmo más lento”.

Añadió que la diversidad geográfica y geológica de la empresa —y su escala futura— sería difícil de encontrar en otro lugar.

En una carta a la junta de Arcadium, otro inversionista, Blackwattle Investment Partners, dijo que un acuerdo “requeriría una prima significativa para realizar una valoración justa para el negocio”.

“El momento de esta posible venta no podría ser en un periodo más destructivo de valor para los accionistas”, escribieron los gestores de cartera de Blackwattle Tim Riordan y Michael Teran, añadiendo que el mercado mundial del litio parece haber tocado fondo y cualquier precio de venta debería estar cerca de los US$8.000 millones.

Rio se ha mostrado más cauta a la hora de volver al ruedo de las fusiones y adquisiciones que algunas de sus homólogas. Sin embargo, Jakob Stausholm, director ejecutivo de Rio, declaró en julio, con motivo de los resultados semestrales de la empresa, que el actual entorno de precios era adecuado para las adquisiciones de litio.

“Es más atractivo buscar activos de litio ahora que hace dos años”, declaró Stausholm. Sin embargo, añadió que había “muchos otros criterios además del precio”.

Citigroup Inc. había sugerido a Rio este año que comprara Arcadium. La minera cotizaba “muy por debajo del valor de reposición” y era más barato adquirirla que construir una nueva cartera de activos de litio de calidad, escribió entonces el analista Paul Taggart.

Traducido por Paulina Steffens.

