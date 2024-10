Publican tres grabaciones de estudio de la composición descubierta del joven Mozart

Berlín, 7 oct (EFE).- Recién descubierta por la Biblioteca Municipal de Música de Leipzig (Alemania), la serenata en Do K 648 de Mozart, conocida como 'A Very Little Night Music', ya cuenta con tres grabaciones de estudio que saldrán a la venta en octubre, publicadas por Deutsche Grammophon.

Se trata de dos versiones de cámara, que se lanzarán en todas las plataformas digitales el 11 de octubre, y una orquestal, que estará disponible el día 18, anunció este lunes la discográfica alemana en un comunicado.

Tres grabaciones que permitirán la comparación y el diálogo entre la comunidad musical y el público y que podrá servir de "inspiración para cientos de interpretaciones que aún están por venir en los escenarios de conciertos en vivo y en los estudios de grabación", señala la nota.

La serenata, compuesta para dos violines y bajo, fue descubierta por los investigadores de la Fundación Internacional Mozarteum en la colección Carl Ferdinand Becker de la Biblioteca Municipal de Música de Leipzig mientras compilaban la última edición del catálogo Köchel, considerado como una obra de referencia sobre la obra musical de Mozart (1756-1791).

Compuesta por Mozart cuando tenía entre 10 y 13 años, la obra data de mediados o finales de la década de 1760, consta de siete movimientos en miniatura para trío de cuerda y dura unos 12 minutos. Fue presentada al público el 19 de septiembre de 2024 por la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo.

El manuscrito es una copia o transcripción realizada hacia 1780, por lo que no fue escrito por Mozart. Se utilizó tinta marrón oscura y papel verjurado de color blanco medio, las partes están encuadernadas por separado y el documento no está firmado.

Una de las tres grabaciones es la interpretación de la pieza en la sala vienesa de la Fundación Internacional Mozarteum, a cargo de Leonhard Baumgartner y Margarita Pochebut (violines), Svenja Dose (contrabajo) y Oscar Jockel (clave).

Ambos violinistas, ya consagrados, están aún en la adolescencia y el conjunto decidió colaborar con el contrabajo y el clave en la sección de continuo. Una grabación que está acompañada por un vídeo de la interpretación.

La segunda grabación de cámara fue realizada por el sello Unitel con el conjunto que ofreció la primera interpretación en directo de la obra en Salzburgo, con Haruna Shinoyama, Neža Klinar (violines), Philipp Comploi (violonchelo) y Florian Birsak (cembalo). EFE