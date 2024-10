(Crónica) El Sevilla brinda el derbi a Navas y el Girona espanta las dudas con épica

El Sevilla se adjudicó el gran derbi este domingo ante el Real Betis con un 1-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán que firmó Dodi Lukebakio de penalti, mientras que el Girona se impuso (2-1) al Athletic Club en un loco encuentro en Montilivi. La novena jornada de LaLiga EA Sports fue toda una fiesta en Nervión, como se vive el derbi de la ciudad. El equipo de García Pimienta, más necesitado además, fue mejor, lo quiso más y lo demostró sobre el césped, aunque el gol se hizo esperar. No fue hasta el minuto 50, por una mano de Diego Llorente y con la intervención del VAR, y Lukebakio, siempre cerca del gol, no falló. Desde el inicio, el delantero belga estuvo en la pomada, seguramente el mejor del partido pero sin los focos que se llevó Jesús Navas, en su último derbi, un récord de 29. El internacional español entró a 20 minutos del final y, con algo de visión panorámica de Lukebakio, hubiera hecho el 2-0. Fue una contra donde el Sevilla perdonó, pero los de Pimienta no lo tuvieron que lamentar a pesar de que los de Manuel Pellegrini reaccionaron con la entrada de Aitor Ruibal y Bakambu en busca del empate. El Betis no encontró a Gio Lo Celso y no movió el balón con el ritmo que le exigía la presión del Sevilla. Chidera Ejuke, otro incansable de los locales, llegó a marcar en el inicio, pero fue anulado por fuera de juego. El gol parecía cuestión de tiempo, pero fue en la reanudación, sin más cambios en el marcador. Isaac Romero tuvo el segundo al poco del penalti y el Betis mandó una al palo con Bakambu. La entrada de Navas fue gloriosa y el eterno capitán tuvo su homenaje al final, con un triunfo de los que hacen piña en un nuevo proyecto como el de Pimienta y, además, ayudan en la tabla, con 12 puntos igual precisamente que el Betis. Por otro lado, el Girona también tuvo una jornada redonda, de sufrir y ganar, en casa, para espantar las dudas de un inicio de curso que no es continuación de su espectacular pasada campaña. Después de seis partidos sin ganar, el Girona sacó el partido que peor pintó de todos estos seguramente, ante un Athletic en buena dinámica que falló en su lucha por el 'Top 4'. Los catalanes, con 12 puntos ahora, salieron airosos gracias a un tremendo Gazzaniga, que paró tres penaltis que decretó Pulido Santana con aviso del VAR. En el otro área, cayó otro penal decisivo en el largo descuento, que convirtió Stuani para alegrar el nuevo camino a los de Míchel. El técnico del Girona volvió a señalar a esa falta de confianza tras el partido, el jugar hacia atrás que no le gustó contra el Feyenoord en Champions, pero los locales tuvieron reacción para, después del penalti que no acertó Berenguer, poner el 1-0. El gol de Yaser Asprilla lo igualó pronto Sancet con calidad y el partido no defraudó en cuanto a ocasiones. Gazzaniga volvió a hacerse grande con otra pena máxima salvada a Iñaki Williams y, tras otro aviso del VAR porque no estaba pisando la línea, ante Ander Herrera en la repetición. Stuani sí convirtió el suyo y Montilivi celebró un triunfo con épica con el que ganar impulso.

