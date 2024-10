Cristina Kirchner se postula para liderar el Partido Justicialsita

La expresidenta argentina Cristina Kirchner ha publicado este lunes una extensa carta abierta en redes sociales en las que critica la labor de gobierno del presidente Javier Milei y se postula para liderar el histórico Partido Justicialista. La exmandataria ha dejado entrever en su "carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas" que aceptará las peticiones para dirigir la formación política y ha agradecido "las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la presidenta". "Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie", ha apuntado. Para Kirchner, "la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes". "Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones", ha subrayado. Ha defendido así "concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos". "Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó", ha añadido en referencia a la situación del partido peronista. CRÍTICA A MILEI En la primera parte de la carta, Cristina Kirchner ha cargado contra Milei y su gestión. "El 'showman economista en la Rosada' (...) prometiendo la dolarización 'porque el peso es un excremento' y repetía que el ajuste sólo lo iba a pagar 'La Casta', ha devenido en un espectáculo de mala calidad", ha afirmado. Milei "no sólo vocifera e insulta desde el escenario en forma cada vez más agresiva, violenta y soez a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya, sino que, además, avanza a hachazos sobre jubilados, universidades y hasta hospitales de salud mental". Esta actitud de insultos "ha comenzado a generar un clima de violencia generalizada que atraviesa todas las capas de la comunidad", ha alertado. "Todo ello con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza a una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan". Mientras, Milei "desde un mundo paralelo que solo existe en su imaginación, afirma que los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación y que las tarifas son baratas", ha argumentado.

