Los países del G7 y la UE piden restablecer de forma "permanente" el tránsito en el estrecho de Ormuz

El comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, incluyó un énfasis especial en los desafíos actuales de las cadenas de suministro globales y el impacto directo que estos tienen sobre los ciudadanos, así como en la economía y la seguridad energética internacional. Este grupo de países, reunido los días 26 y 27 de marzo en Vaux-de-Cernay, Francia, exigió la restitución “permanente” de la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz en respuesta al contexto de tensión militar en la región con Irán. Según informó el medio, la petición subraya la importancia estratégica de esta ruta marítima ante los riesgos derivados de los recientes conflictos y ataques contra infraestructuras civiles.

De acuerdo con la declaración publicada por el G7 y la Unión Europea, los representantes reafirmaron la “absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, de conformidad con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho del mar”. El medio detalló que este paso busca frenar las agresiones que ponen en peligro el paso de buques y mercancías en una de las vías marítimas más transitadas y relevantes para el transporte de hidrocarburos a nivel mundial.

La declaración también incluyó un llamado al cese inmediato de los ataques contra la población civil y contra infraestructuras clave en el contexto del conflicto con Irán. “Exigimos el cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura. No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas”, señalaron los ministros en su pronunciamiento, según consignó el medio.

Durante la reunión, los ministros profundizaron en la necesidad de reducir el impacto de los enfrentamientos armados sobre los socios regionales, las poblaciones civiles y las infraestructuras críticas, al tiempo que insistieron en la importancia de una coordinación internacional en materia de ayuda humanitaria. Parte central de las discusiones abordó la problemática de cómo los conflictos y los bloqueos en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz agravan las crisis económicas globales y generan “interrupciones que afectan a las cadenas de suministro económicas, energéticas, comerciales y de fertilizantes”.

El medio puntualizó que los firmantes del comunicado consideraron que la colaboración entre alianzas diversas y la coordinación de esfuerzos conjuntos constituyen vías fundamentales para apoyar las iniciativas destinadas a mitigar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos armados. También se discutió la relevancia de sostener la ayuda humanitaria en escenarios de permanentes amenazas a la estabilidad regional.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y representa una vía marítima esencial por la cual transitan grandes volúmenes de petróleo y gas que abastecen a los mercados internacionales. Según la declaración citada por el medio, cualquier interrupción en esta ruta tiene un impacto económico directo que repercute en la seguridad energética global. La vulnerabilidad de esta zona ha quedado de manifiesto ante recientes incidentes y tensiones derivadas del conflicto con Irán, lo que ha motivado la acción diplomática conjunta del G7 y la Unión Europea.

Las autoridades subrayaron que la protección del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz es un componente clave para la estabilidad regional y el equilibrio de los mercados mundiales. Además, remarcaron que la puesta en práctica de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU y las normas del derecho internacional del mar son primordiales para salvaguardar la libre circulación en esta área estratégica.

En el marco de la cumbre, los líderes de exteriores abordaron la importancia de proteger tanto a la población civil como a la infraestructura de los países afectados, reiterando su rechazo a cualquier ataque deliberado a civiles y a misiones diplomáticas. El medio reportó que los ministros coinciden en la urgencia de coordinar mecanismos de respuesta frente a emergencias humanitarias y de asegurar el acceso de la ayuda a las áreas más vulnerables como parte de un enfoque internacional para la gestión de crisis.

A lo largo de la reunión en Vaux-de-Cernay, la agenda del G7 y la Unión Europea enfatizó la relevancia de mantener alianzas plurales y fortalecer el apoyo entre socios para combatir las crisis multidimensionales surgidas a raíz de los conflictos en zonas estratégicas. Según publicó el medio, el consenso alcanzado se presenta como una respuesta al riesgo creciente que representa la continuidad del conflicto en la zona del Golfo y la potencial ampliación de sus efectos sobre la estabilidad económica y la seguridad internacional.

La declaración conjunta expresó la convicción de que la restauración de la seguridad en el estrecho de Ormuz constituye una prioridad, e instaron a todas las partes involucradas a respetar las normas internacionales, destacando la ausencia de justificación legal o política para los ataques contra civiles e infraestructura.

El comunicado final recalcó que la cooperación y la coordinación a nivel internacional serán esenciales para restablecer la normalización del tránsito por el estrecho y minimizar los daños colaterales sobre el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas, según informó el medio. Además, incorporó la idea de fortalecer la respuesta conjunta ante crisis globales que inciden sobre sectores fundamentales como la energía, el comercio y la agricultura.