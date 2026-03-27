Al Shara visitará el lunes Berlín para reunirse con el canciller alemán Merz

En julio del año pasado, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) informó que el número de refugiados sirios en Alemania alcanzó las 950.000 personas, reflejando el impacto humano sostenido de la guerra civil siria. A la luz de esta situación, el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, tiene previsto viajar este lunes a Berlín, conforme reportó el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Cornelius. El mandatario mantendrá un encuentro oficial con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el que tratarán la situación humanitaria en Siria, el proceso de reconstrucción del país y las condiciones para el regreso de los desplazados.

Según consignó el medio que cubrió la agenda, la visita de Al Shara había sido programada inicialmente para enero de este año, pero la intensificación de los enfrentamientos en el noreste de Siria, en particular entre fuerzas bajo control del Gobierno central y las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), obligó a postergar el desplazamiento. Esta escalada de violencia agregó complejidad a las circunstancias políticas y de seguridad en la región y pospuso el diálogo bilateral previsto para discutir los desafíos en Siria y su relación con la Unión Europea.

Durante su estancia en la capital alemana, Al Shara tiene previsto participar en una mesa redonda con representantes del sector privado germano. Según detalló Stefan Cornelius, el objetivo de este encuentro es analizar oportunidades de cooperación económica e identificar proyectos de colaboración para la eventual recuperación de la economía siria, devastada tras catorce años de conflicto armado. Esta instancia también buscará promover un canal de diálogo entre el nuevo gobierno sirio y actores empresariales internacionales que han seguido de cerca la evolución de la situación interna siria.

La agenda del mandatario incluye el tratamiento de los planes para facilitar el retorno de los refugiados sirios, un asunto relevante debido a la magnitud de la diáspora y a los desafíos asociados a su integración o repatriación. La Oficina Federal de Migración y Refugiados había señalado, de acuerdo con los datos publicados en 2023, que Alemania alberga a una de las comunidades de refugiados sirios más grandes del continente, lo que convierte el tema en una prioridad para las conversaciones entre ambos gobiernos. Entre los temas previstos figura también la discusión sobre las necesidades para la reconstrucción de las infraestructuras sirias y la posible participación de empresas europeas en dicho proceso.

El contexto político reciente en Siria presenta cambios significativos. De acuerdo con lo consignado por las autoridades alemanas, el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), comandado por Al Shara antes de asumir la presidencia de transición, fue un actor clave en la ofensiva que permitió a una coalición de grupos armados tomar el control de Damasco el 8 de diciembre de 2024. Este hecho derivó en el derrocamiento del presidente Bashar al Assad, quien llevaba décadas liderando el país bajo la égida del Partido Baaz. El desarrollo de estos acontecimientos ha modificado el panorama de alianzas y rivalidades en Siria y ha repercutido en las relaciones internacionales de la nación árabe.

El medio que reportó los preparativos para la visita destacó la relevancia del encuentro entre Al Shara y Merz dentro del proceso de transición política siria tras los últimos acontecimientos sobre el terreno. Mientras tanto, el conflicto en Siria ha dejado una infraestructura nacional severamente afectada y una población civil dependiente de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, contexto que explica la urgencia de las discusiones sobre la reconstrucción en Berlín.

En referencia al papel de las Fuerzas Democráticas Sirias, el medio recordó que este conglomerado, conformado mayoritariamente por milicias kurdas, ha ejercido control sobre amplias zonas del noreste de Siria y ha mantenido en ocasiones enfrentamientos directos con unidades leales a Damasco. Esta situación propició el aplazamiento del viaje de Al Shara, quien buscó priorizar la estabilidad interna antes de iniciar contactos diplomáticos formales con gobiernos occidentales.

Stefan Cornelius, portavoz del Gobierno alemán, detalló que la mesa redonda con empresarios constituirá un componente esencial de la visita, dado que una reactivación económica sostenible aparece como uno de los retos fundamentales para la nueva administración en Damasco. Los dirigentes políticos y económicos alemanes exploran alternativas para contribuir al proceso de reconstrucción y, a largo plazo, a la repatriación voluntaria de los refugiados, cuyas perspectivas dependen en gran medida de la evolución de la situación de seguridad y de las condiciones socioeconómicas en Siria.

Según resumió la prensa alemana, el desplazamiento de Al Shara a Europa representa la primera visita oficial de un líder sirio tras la salida de Assad. Las expectativas se centran en que este viaje abra un canal de comunicación directa para abordar los desafíos humanitarios y políticos y permita sentar bases para futuras colaboraciones internacionales en la reconstrucción del país y el retorno de la población desplazada por el prolongado conflicto.