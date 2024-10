Ana Rosa Quintana da su opinión acerca de los audios del emérito

Ana Rosa Quintana asistía este fin de semana a la boda de Constanza Villar-Mir y Daniel Cruz, en Sevilla, acompañada por su marido Juan Muñoz. Muy feliz por poder ser testigo de cómo los dos tortolitos sellaban su amor, la comunicadora atendía a la prensa en las inmediaciones de la parroquia y expresaba su opinión acerca de los audios que han salido a la luz sobre el emérito. "A mí lo que hagan las personas en su vida privada me da lo mismo, pero no me parece bien que, a una persona, aunque en este caso se ha demostrado que es un poco impresentable, se le grabe sin que se sepa" nos explicaba la presentadora de televisión sobre Bárbara Rey. Además, Ana Rosa dejaba claro que "aquí la víctima es la Reina Sofía, es un tema muy desagradable porque todos los que hemos vivido la transición y ha sido el rey tan importante" y añadía: "Ver todo esto me produce tristeza, creo que las víctimas son la Reina Sofía y los hijos porque lo han debido de pasar muy mal". Feliz por el enlace matrimonial al que asistía, la comunicadora mostraba su ilusión no sólo por estar en Sevilla sino por la felicidad de los novios: "Una boda siempre es una felicidad, una alegría".

Compartir nota: Guardar