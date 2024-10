Una policía muerta, diez heridos y un atacante abatido a tiros en la estación de autobuses de Beersheba

Una agente de la Policía de Fronteras israelí ha muerto y diez personas más han resultado heridas en un ataque con arma blanca perpetrado este domingo en la estación de autobuses de la ciudad israelí de Beersheba, en el sur del país. El asaltante ha sido abatido a tiros. El servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja ha informado de que una mujer de unos 20 años de edad que había sido atendida en estado crítico finalmente ha fallecido, según recoge el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'. Otro de los heridos está grave, cinco tienen pronóstico moderado y dos más tienen lesiones leves, según el parte del Hospital de Soroka, citado por el periódico 'Israel Hayom'. El resto fueron atendidos por ataques de pánico o lesiones leves por el impacto de cristales. El "terrorista" ha sido "neutralizado", según las autoridades, que han indicado que el incidente que comenzó sobre las 14.27 (13.27 en la España peninsular y Baleares), cuando se recibió una llamada en el servicio de emergencias. El incidente se produjo en tres puntos de la estación: cerca de un restaurante de comida rápida McDonald's, en una cafetería cercana y a las afueras de la estación. La Policía ha informado de que ha realizado un importante despliegue en la zona y alerta de que no han dado por terminado el incidente. "Hemos pedido a la gente que está en la zona que se marche hasta que terminemos los registros y garanticemos que la zona es segura. Cualquiera que vea un vehículo o persona sospechosa que llame a emergencias", ha apuntado un portavoz policial, Aryeh Doron. "Aún es demasiado pronto para la investigación. Estamos en el inicio de un incidente complejo y aún es demasiado pronto para sacar conclusiones", ha añadido. Testigos presenciales han informado de gente corriendo y gritando en el lugar. Otros han escuchado disparos y gritos en la zona del McDonald's. ATACANTE ISRAELÍ DE ORIGEN BEDUINO Fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la televisión israelí Canal 12 han indicado que el atacante es un ciudadano israelí de origen beduino, concretamente de Lakia, en el Neguev, que llegó en autobús a Beersheba. El asaltante, identificado por algunos medios como Ahmed Said Suleiman al Okbi, de 29 años de edad, entró en el McDonalds's y atacó a los clientes. Su identidad no ha trascendido, pero la cadena sostiene que es primo de un individuo que perpetró un atentado en 2015. La ministra de Transportes del Gobierno israelí, Miri Regev, ha defendido tras el ataque la necesidad de deportar a los familiares de "terroristas". "Ha llegado el momento de un castigo disuasorio que evite ataques en territorio israelí", ha argumentado en su cuenta en la red social X. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/911262/1/muerto-ocho-heridos-atacante-abatido-tiros-estacion-autobuses-beersheba TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Compartir nota: Guardar