José María Almoguera tiende la mano a su madre y esta remueve el conflicto en '¡De viernes!'

José María Almoguera se sentaba este viernes en el plató de televisión de '¡De viernes!' para hablar de todas las polémicas que ha habido entorno a su familia y aprovechaba su espacio para lanzar un mensaje que nadie esperaba a su madre. Aunque reconocía que para reconciliarse con su madre primero tiene que sanarse él, sí que confesaba que "quiero que veas a mi hijo, quiero que hagas de abuela y no puedo decirte más. Nuestra relación de momento no va a mejorar pero yo no soy quién para privar a mi hijo de estar con su abuela". Unas palabras que provocaban la llamada de Carmen Borrego al programa, produciéndose un incómodo momento al asegurar que "mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, muchas cosas de las que hablar". Eso sí, la colaboradora de televisión le agradecía "el ofrecimiento que me ha hecho" y dejaba claro, una vez más, que "los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros". A pesar de tenderle la mano, Carmen aprovechaba el momento para expresar el daño que le ha hecho durante este tiempo: "no le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio". Unas palabras que descolocaban por completo a Terelu, quien probablemente no entendía el tono de su hermana y le cortaba en directo: "Ya está Carmen, mamá no está y se acabó, lo importante de esto es que José ha reconocido su error". Sin embargo, su hermana continuaba hablando: "Ya, pero hay que entender que yo no ejercido de abuela porque no se me ha dejado" y Terelu, con el rostro descompuesto, le respondía: "Sí, Carmen, lo sabemos, lo sabemos todos". Una tensa llamada que ni el propio José María entendía y, tras colgar, aseguraba que "no me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así".

