México

Arrestan a hombre que golpeó a su madre por pedirle dejar las drogas y aportar para los gastos de la casa

La detención se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León

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Hombre con los ojos cubiertos sentado esposado en el asiento trasero de un vehículo policial. Viste camisa estampada en blanco y negro y pantalones claros
Dos policías ministeriales arrestan a un hombre esposado en la parte trasera de un vehículo en Monterrey, Nuevo León, por presuntamente agredir a su madre. (X)

Luis Enrique B., de 28 años de edad, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, tras presuntamente agredir a su madre de 57 años dentro de su vivienda en la colonia Emiliano Zapata.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas en el cruce de Privada Felipe Ángeles y Felipe Ángeles, cuando elementos de seguridad realizaban labores de vigilancia en la zona.

La víctima pidió auxilio directamente a los oficiales, señalando que su hijo había reaccionado de forma violenta tras reclamarle por su consumo de drogas y solicitarle apoyo económico para el hogar.

Según su testimonio, el joven se encontraba consumiendo sustancias con una pipa de cristal dentro de la casa. Al ser confrontado, la golpeó en la cabeza, la sujetó de las muñecas y posteriormente la empujó.

La mujer logró salir del domicilio y pedir ayuda, lo que permitió a los policías interceptar al agresor cuando intentaba huir. La detención se realizó como parte del operativo de seguridad “Escudo”, implementado en la ciudad para reducir delitos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Un hombre con el rostro oscurecido y grilletes en los tobillos posa frente a una patrulla de la policía de Monterrey
Luis Enrique B., de 28 años, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, tras ser acusado de agredir a su madre de 57 años en su domicilio de la colonia Emiliano Zapata. (Captura de pantalla: X)

Incidencia en México de violencia contra adultos mayores

El caso ocurre en un contexto alarmante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato hacia personas mayores incluye actos que causan daño físico, emocional o económico, así como la negligencia en su cuidado.

A nivel global, uno de cada seis adultos mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso, una cifra que aumentó durante la pandemia de COVID-19.

En México, los datos son aún más preocupantes. Investigaciones encabezadas por la especialista Liliana Giraldo estiman que la prevalencia de maltrato en este grupo alcanza el 32.1 %.

  • El abuso psicológico es el más frecuente (28.1 %)
  • El 58 % de las víctimas ha sufrido al menos un tipo de violencia
  • Un 8 % reporta tres o más formas de maltrato

Otro estudio señala que en 2019, el 16.2 % de los adultos mayores sufrió algún tipo de agresión, predominando la violencia emocional, económica y física.

Consumo de drogas y violencia intrafamiliar

Especialistas coinciden en que el consumo de sustancias puede detonar conductas agresivas, especialmente en contextos familiares. En este caso, el reclamo por el consumo y la falta de apoyo económico habría sido el detonante de la agresión.

¿Por qué estos casos son difíciles de detectar?

El maltrato a personas mayores suele permanecer oculto por múltiples factores:

  • Dependencia económica o emocional del agresor
  • Aislamiento social
  • Falta de redes de apoyo
  • Normalización de la violencia familiar

Esto provoca un subregistro significativo, lo que dificulta dimensionar el problema real.

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