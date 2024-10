Sumar reprocha al PSOE las carencias de la política de Vivienda, que se ve como "mercancía" y no un derecho

Sumar ha reprochado al PSOE, su socio mayoritario del Gobierno, las carencias de las políticas de vivienda, lamentando que en España siempre se han hecho "a favor del rentismo" al entenderse como una "mercancía" y no como un derecho recogido en la Constitución. En un debate a cuatro bandas entre PSOE, Sumar, PP y Vox sobre vivienda, organizado por el programa 'Parlamento' de Radio Nacional y recogido por Europa Press, las principales fuerzas políticas del país han dejado sus recetas para solventar la problemática actual con la vivienda, que se enfrenta a una constante subida de precios cada vez más insostenibles. En este espacio, la portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Gala Pin, ha enfatizado que esa visión mercantil de la vivienda en España ha llevado al país a tener un parque público "pírrico" y decretos o leyes de arrendamientos urbanos que "durante mucho tiempo han permitido que haya una especulación con el alquiler". Por eso, más allá de aplicar la Ley de Vivienda como también quiere el PSOE, Sumar plantea medidas más ambiciosas y pide que no se pueda comprar una casa si no se va a vivir en ella y que se limite el alquiler de temporada y de habitaciones, que en la actualidad se utiliza como "vía de escape" de la norma del Gobierno. De su lado, el portavoz de Vivienda socialista, Ignasi Conesa, ha remarcado que buena parte de los problemas de la vivienda actuales vienen de la etapa del Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy, cuando a su juicio se hizo una gestión "nefasta" de una crisis "brutal" en el mercado inmobiliario. "De aquellos polvos vienen estos lodos", ha dicho. EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE "ESTRANGULAR" AL MERCADO Una visión completamente diferente es la que ofrece el PP. La vicesecretaria de Medio Ambiente y portavoz de Vivienda del partido, Paloma Martín, ha incidido en que la problemática que vive en la actualidad la vivienda surge de las políticas del Ejecutivo de coalición actual, que en su opinión han "estrangulado" a este mercado. Martín ha criticado especialmente a la Ley de Vivienda, que la ve como una norma con efectos "perversos" que ha provocado inseguridad jurídica y un aumento de los precios del alquiler. Para revertir esta situación, la dirigente 'popular' ha defendido una reforma fiscal para rebajar impuestos y liberalizar más suelo. El portavoz de Vivienda de Vox en el Congreso, Carlos Rodríguez, ha coincidido con el PP en la necesidad de dar mayor seguridad jurídica a los propietarios y una rebaja fiscal de impuestos como el IVA en la compra de la primera vivienda. Pero ha puntualizado que la Ley de Vivienda "no es el origen de todos los males" en este mercado, aunque sí considera que esta "ha exacerbado dinámicas existentes desde los últimos 20 años". INTERVENIR LOS PRECIO, ¿SÍ O NO? Uno de los apartados del debate ha sido sobre la necesidad de intervenir los precios ante la espiral inflacionista que vive el mercado. El primero en pronunciarse ha sido el representante de Vox, que desdeña esta fórmula porque hay evidencias "científicas" y "empíricas" de que no funciona y lleva a la depresión de nuevas construcciones, así como una peor calidad de los inmuebles disponibles y la reducción de la oferta de alquiler, provocando con todo ello un "efecto 'boomerang'". Bien distinto piensa Gala Pin, de Sumar, que sí considera que hay que intervenir los precios, más teniendo en cuenta que la mayoría de viviendas en el país son de "grandes propietarios y rentistas". La diputada cree que es necesario "cambiar el chip" en este sentido y entender la vivienda como un "derecho" y no como una "mercancía". La representante del PP, por su parte, difiere de Sumar y cree que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es conocer los "efectos perversos" que supone intervenir el mercado del alquiler. "Intervenir los precios del alquiler lo que hace es disminuir la oferta de pisos", ha apostillado. En su turno, el diputado del PSOE ha defendido la intervención en el mercado mediante la aplicación del límite de precios en las zonas tensionadas que recoge la Ley de Vivienda. Eso sí, también ha dicho que otras formas de intervenir en el mercado son a través de la construcción de más vivienda pública o multiplicar por ocho los presupuestos en esta partida. COINCIDEN EN QUE SE NECESITA MÁS VIVIENDA PÚBLICA El PSOE, el PP, Sumar y Vox también han hablado sobre la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, que en España está muy alejado de los niveles europeos. La portavoz de Sumar ha defendido el modelo de Viena en este punto, ciudad que tiene un parque público superior al 50% porque de la década de 1920 empezó no sólo a construir vivienda, sino también a comprarla en régimen público para que las clases trabajadoras, medias y media alta tuvieran esa necesidad cubierta. Sin embargo, Gala Pin ha lamentado que en España la vivienda pública siempre se ha entendido como "vivienda para pobres" y dedicada a "situaciones de emergencia, no tanto estructurales". El representante de Vox ha recogido el guante de Viena lanzado por la representante de Sumar, señalando que al final eso supone que el alcalde se convierte también en el casero de la ciudad: "No sé eso en términos de pluralismo como de deseable es, porque al final si el alcalde se convierte en el casero, nadie vota contra su casero porque nadie votará contra su alcalde", ha argumentado. A esto ha añadido que aunque coincide en la necesidad de aumentar el parque público, en España PSOE y PP han estado gobernando desde los años 80 y no han querido invertir en ello. En el turno del PP, Paloma Martín ha incidido en que en la actualidad no hay oferta de vivienda y para resolverlo, primero, hay que "poner suelo en el mercado", facilitar la colaboración público-privada en el desarrollo de nuevos proyectos de construcción, suprimir los "trámites burocráticos innecesarios" y acabar con el fenómeno de la "ocupación". El socialista Ignasi Conesa ha vuelto a incidir en la gestión del PP tras la crisis financiera, cuando a su juicio Mariano Rajoy convirtió la vivienda en un "bien de lujo" y dejó "colgadas a muchas familias con sus deudas, dieron ayudas a los bancos y no se preocuparon de los más vulnerables". SOBRE LOS PISOS TURÍSTICOS El último bloque del debate se ha dedicado a la regulación de los pisos turísticos, cuya gestión compete a las autonomías y formaciones como PSOE y Sumar consideran buena parte del problema. A juicio del PP, estos inmuebles se han incrementado precisamente para huir de la Ley de Vivienda. De su lado, Vox ha criticado las diferentes políticas desarrolladas en las últimas décadas que han servido para sacar pisos de la vivienda convencional para destinar a fines turísticos y obtener una mayor rentabilidad. Por parte de Sumar, Pin se ha mostrado proclive a actuar con más contundencia para evitar que este tipo de inmuebles ahogue zonas masificadas como las costeras. Por último, el representante del PSOE ha admitido que hay un problema con estos pisos y prueba de ello es el comisariado de vivienda que ha creado la Comisión Europea.

