Podemos avisa al Gobierno de que no tiene su apoyo a la reforma de la Ley Mordaza y deberá negociar sobre sus enmiendas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el acuerdo entre Bildu y el Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana no supone una "derogación" de la denominada Ley 'Mordaza' y que, como todos los pactos impulsados por el PSOE en esta legislatura, supone "mucho titular y poca transformación". De esta forma, ha reafirmado que su formación va a presentar enmiendas cuando se registre la proposición de ley en el Congreso y condiciona el sentido del voto de los cuatro diputados morados a la negociación sobre sus postulados. En declaraciones antes de participar en una jornada organizada por su formación en el Congreso sobre el sistema de pensiones, Belarra ha criticado que a su juicio la prohibición de las pelotas de goma y la eliminación de las 'devoluciones en caliente' de migrantes no figuran en la futura iniciativa legislativa, por lo que Podemos va a presentar enmiendas al respecto. "Nosotras estamos en el mismo punto que estaban ERC y Bildu el año pasado que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente. Creo que esos dos elementos no están presentes y eso implica desde nuestro punto de vista que no se trata de una derogación de la Ley 'Mordaza' tal y como se había anunciado. Por tanto, una vez más, como todos los acuerdos de esta legislatura del PSOE, pues por desgracia mucho titular y poca transformación, poco cambio", ha zanjado. SÁNCHEZ SERÁ "CÓMPLICE" SI NO ROMPE RELACIONES CON ISRAEL Por otro lado, ha vuelto a demandar al Gobierno central que rompa relaciones y toda vinculación política con el "Estado terrorista" de Israel, al denunciar que ha efectuado bombardeos en Líbano con fósforo blanco, material prohibido como arma de guerra. En este sentido, ha exigido también el cese de cualquier operación de compraventa de material militar con Israel y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no actuar en ese sentido le convertirá en "cómplice" del genocidio con el pueblo palestino.

Compartir nota: Guardar