Pellegrini se encomienda a Lo Celso ante el derbi sevillano

Sevilla (España), 4 oct (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini afronta el duelo de máxima rivalidad del próximo domingo ante el Sevilla sin tiempo más que para recomponerse del desafortunado debut en la fase de liguilla de la Liga Conferencia ante el Legia de Varsovia (1-0) y encomendado al talento y eficacia de su centrocampista argentino Giovani Lo Celso.

El medio de Rosario fue reservado por Pellegrini para el choque en tierras polacas para el choque ante el Sevilla tras su deslumbrante vuelta al conjunto bético, ya casi 'giodependiente' en lo que el chileno denomina "rendimientos", que en el caso del argentino se traducen en que el juego gire en torno a él y en sus goles, cinco en otros tantos partidos.

La decepción de Varsovia deja dudas por el poco tiempo entre este partido y el del Ramón Sánchez Pijuán pese a que el entrenador de Santiago intentó despejarlas tras el choque al afirmar que "lo del domingo es distinto y este partido acaba hoy (por ayer)" y que espera que se vea "un Betis como el de los encuentros anteriores".

"Ni ganando íbamos a ir con confianza, ni perdiendo con desconfianza", aseveró Pellegrini de la posible influencia del partido ante el Legia en el derbi, que ya ha empezado a preparar desde este jueves en Varsovia tras pernoctar en la capital polaca y entrenar antes de viajar a Sevilla, donde la expedición bética llegará en la tarde de este viernes.

Con sólo una sesión más por delante en la ciudad deportiva verdiblanca, en la tarde del sábado, Pellegrini incidirá en recomponer ánimos y autoestimas en un momento "de poca creación", aspecto en el que su jugador Pablo Fornals incidió para apuntar que "hay que ser lo suficientemente maduros para resetear e ir allí con la mejor cara a sacar los tres puntos".

El chileno, tras las nueve rotaciones que incluyó en el once inicial en el estadio del Ejército Polaco, volverá en el Sánchez Pizjuán a su 'equipo A', que existe porque, según el técnico, "no siempre los rendimientos son iguales", que "esta es la plantilla" que tiene "para afrontar las tres competiciones" y "pensar en otra cosa no es realizable".

Para el duelo ante el Sevilla, Pellegrini se encomendará al talento y la eficacia de Lo Celso como piedra angular de un planteamiento que descansará igualmente en la consistencia de su pareja de centrales, la formada por Diego Llorente y el brasileño Natan de Souza.

Otro de los jugadores clave en los esquemas del chileno que volverá al once ante el Sevilla será el marroquí Ez Abde, quien formará la clásica línea de tres mediapuntas bética junto al internacional rosarino por el centro y Pablo Fornals, quien en Varsovia ocupó esta posición, se desplazará a la derecha.

Otra de las asignaturas pendientes del Betis es el acierto goleador, el concretar las ocasiones que sí genera, y para ello tiene el chileno la disyuntiva entre el brasileño Vitor Roque y el congoleño Cédrick Bakambu, ambos con escaso acierto en una posición en la que Pellegrini también ha utilizado a Ruibal y a Assane Diao.

En todo caso, las libretas del chileno y el argentino Rubén Cousillas están ya a pleno rendimiento en variaciones y permutaciones para corregir el rumbo tras la mala tarde polaca y con vistas a un duelo que no es uno más: son tres puntos, aunque también mucho más. EFE