Guardiola reafirma que la "hermandad de 500 años" con Iberoamérica es "más fuerte que cualquier intento de crispación"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este viernes que "la historia de la hermandad de más de 500 años" con Iberoamérica, "es mucho más fuerte que cualquier intento de crispación y de división". En ese sentido, ha lamentado que "la leyenda negra y sus nuevos prescriptores sólo tienen el objetivo de regar la semilla del enfrentamiento", tras lo que ha aseverado que "la realidad siempre se impone a la tergiversación, como la luz se impone a la oscuridad". María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este viernes en Trujillo, en su intervención en el 'Encuentro de las Academias Hispanoamericanas de la Historia: Una historia compartida y sus Academias', que ha sido inaugurado por el Rey Felipe VI. DESTACA LA "RESPONSABILIDAD DE LA CORONA" En su intervención, Guardiola ha agradecido la presencia del Rey Felipe VI en este evento, ante el que ha resaltado "la responsabilidad de la Corona, con la relación importantísima, estrecha relación que tenemos que tener entre España y América", ha dicho. "Su apoyo a las iniciativas culturales y educativas, lo que hace es fortalecer esos lazos entre España e Iberoamérica", ha defendido Guardiola, quien ha reafirmado que "el Rey de España es el mejor representante fuera de nuestras fronteras, y siempre ha tenido una mirada de afecto, y un compromiso personal e institucional con esta tierra, con Extremadura", ha valorado. Durante su intervención, Guardiola ha resaltado que "la luz del conocimiento, del rigor, del trabajo conjunto va a iluminar estos días la bella ciudad de Trujillo", encuentro en el que "se abrazan los pueblos" de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y España. "Hoy profundizamos en un camino común, que comenzó con el viaje más apasionante y arriesgado de la historia", ha resaltado Guardiola, quien ha trasladado a los académicos presentes que "Extremadura también es su tierra", y ha reivindicado que "la hermandad con Hispanoamérica trasciende a todo" e importa "infinitamente más que cualquier disputa ideológica". Guardiola ha dicho que 600 millones de personas comparten la misma lengua, y "eso sobrepasa cualquier interpretación interesada", por lo que ha resaltado que "este encuentro es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro legado y para compartir investigaciones que contribuyan al conocimiento y la preservación de nuestra historia", ha dicho. "EXTREMESTIZA" Así, la presidenta extremeña ha resaltado que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha la estrategia 'Extremestiza', que va a "estrechar vínculos a ambas orillas de océano, poniendo el foco en el mestizaje como rasgo distintivo". En el marco de esta estrategia, ha avanzado el próximo 14 de noviembre se celebrará, también el Trujillo, la jornada 'Un viaje de ida y vuelta', que engloba un proyecto de cooperación cultural entre Extremadura e Hispanoamérica, con varias líneas de acción durante el próximo año 2025. También ha reivindicado Guardiola la importancia de Guadalupe como cuna de la Hispanidad, que "se va a reflejar en dos efemérides", como son por un lado el Año Jubilar en 2026, y el Centenario de la Coronación de la Virgen de Guadalupe como patrona de la Hispanidad, en 2028. En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que "la cultura es un continuo avance", y en este sentido "Estamos aquí hoy porque entendemos la Extremadura que fuimos, y queremos entender la Extremadura que será", por lo que a su juicio de la presidenta extremeña, "es imposible descifrar el sentir de esta región sin mirar al otro lado del océano, a Hispanoamérica", ha dicho. Guardiola ha resaltado que "en cada rincón de Hispanoamérica, las huellas de nuestra herencia cultural y la riqueza de nuestras tradiciones", recuerdan que "a pesar de la distancia geográfica, compartimos un mismo origen y una misma lengua, que nos invita a compartir el futuro juntos". Así, la presidenta extremeña ha considerado que "compartir lazos nos exige un compromiso, cuidar de lo común y administrar la ambición para ponerla al servicio de la solidaridad", tras lo que ha resaltado que ahora existe "la enorme oportunidad de reforzar esa casa común, de avivar el color del mestizaje". Guardiola ha recordado que de Extremadura "partieron hombres y mujeres dispuestos a todos", por lo que ahora ha reafirmado que se puede convertir "en un lugar de encuentros y de nuevas oportunidades Cabe destacar que la inauguración de este encuentro ha contado con la asistencia además de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias; el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana Pizarro, o la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, entre otras autoridades. "UNIR REFLEXIONES Y ESTUDIOS" Por su parte, la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, ha destacado que este encuentro supondrá "tres días de conversaciones y amistad para unir reflexiones y estudios sobre la historia común" de España e Hispanoamérica. "Saber dónde estamos y de dónde venimos y conocer la compleja historia con sus luces y sus sombras, fortalece nuestra existencia, individual y colectiva", ha considerado Iglesias, quien ha apuntado que "se habla en ocasiones de relaciones políticas difíciles, a uno y otro lado del Atlántico, pero nunca se han roto las relaciones entre españoles e iberoamericanos", ha dicho. La presidenta de la Real Academia de la Historia ha abogado describir en este encuentro "un pasado común, singular, y desde luego, atrayente y complejo", y ha añadido que "el mundo hispanoamericano puede estar orgulloso de un mestizaje, que no sólo fue biológico" sino que fue, ha añadido, "un proceso cultural y creativo recíproco por ambas partes". Un proceso en que "la importancia de México fue fundamental", tras lo que ha concluido asegurando que "la historia del mundo no se entiende sin la historia de España, y la historia de España no se entiende sin la historia de América", ha concluido. También ha tomado la palabra en esta inauguración el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana Pizarro, quien ha confiado en que este encuentro sea "una ocasión para el más profundo de los diálogos" sobre la relación entre España e Iberoamérica. Un encuentro en el que espero que "surjan ambiciosas propuestas para fortalecer los lazos entre Trujillo y Extremadura", con Iberoamérica. Finalmente, la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, ha valorado que este encuentro "busca reflexionar cómo desde las distintas perspectivas de las academias" se pueden "mantener los lazos" entre ambos territorios, y ha abogado por hacer de este evento un "espacio para la cooperación".

