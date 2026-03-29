El presidente iraní emplaza a Trump a percatarse de las manifestaciones internas y contra el "Israel primero"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, incluyó en su intervención pública una referencia directa a la labor de los expertos en inteligencia artificial en Estados Unidos, exhortando a que informen al presidente Donald Trump sobre la magnitud real del descontento social reflejado en las protestas recientes. Según consignó el medio, Pezeshkian utilizó sus redes sociales para enfatizar que el presidente norteamericano debería atender el mensaje lanzado desde las calles por miles de manifestantes que, agrupados bajo la consigna “No Kings” (“Sin Reyes”), han expresado su rechazo hacia el dominio israelí en la política estadounidense.

De acuerdo con la información publicada, Pezeshkian señaló que “el pueblo americano está enfadado por el ‘Israel primero’. Están cansados de que los reyes israelíes gobiernen la democracia estadounidense”. Estas declaraciones surgieron luego de que, el sábado, decenas de miles de manifestantes se congregaran en diversos puntos del país norteamericano, impulsados por el movimiento “No Kings”, para manifestar su rechazo a ciertas políticas y situaciones actuales.

Tal como reportaron diversos medios, las marchas se desplegaron a lo largo de ciudades como Nueva York, Washington D. C., San Francisco y Seattle, extendiéndose incluso a lugares fuera de Estados Unidos. Los participantes de estas movilizaciones expresaron su descontento ante el costo de vida, las posturas conservadoras en distintas áreas de gobierno, así como su oposición a la guerra y la percepción de una influencia excesiva de Israel en la toma de decisiones políticas estadounidenses.

El presidente iraní, aludiendo directamente al mandatario estadounidense, invitó a que las autoridades de la Casa Blanca presten especial atención al creciente malestar interno. “Los expertos en inteligencia artificial de Estados Unidos deberían informar al presidente Trump de la realidad y de que la gente de su país participa en las protestas de No Kings”, puntualizó Pezeshkian, según consignó el medio.

Las marchas organizadas bajo el lema “Sin Reyes” surgieron como respuesta a lo que un sector de la población percibe como una pérdida de autonomía en la vida política y social, originada —de acuerdo a los manifestantes— por políticas centradas en prioridades extranjeras y el sostenimiento de posiciones conservadoras. Este movimiento no solo exige cambios en la política exterior estadounidense y un replanteamiento del respaldo a Israel, sino que también vincula su protesta a un rechazo hacia la desigualdad social, la inflación y otros problemas domésticos.

Según reportó el medio, la participación masiva en ciudades emblemáticas refleja una inquietud creciente, que trasciende fronteras y se extiende hacia el exterior, llamando la atención de distintos actores internacionales. Estas protestas, además de criticar la gestión de la política exterior estadounidense, abren un debate sobre el papel de las alianzas internacionales y las prioridades adoptadas por el gobierno federal.

Las declaraciones del presidente de Irán articulan una perspectiva desde el exterior sobre la coyuntura interna de Estados Unidos, buscando poner de manifiesto la relación entre el descontento popular y las directrices de la actual administración. Estas palabras, publicadas en redes sociales, también subrayan la voluntad de algunos actores internacionales de intervenir en la discusión pública estadounidense a través de mensajes dirigidos al Ejecutivo.

El movimiento “No Kings”, impulsor de estas movilizaciones, ha centrado su discurso en la necesidad de reforzar la autonomía de la política nacional, excluyendo interferencias extranjeras, al mismo tiempo que denuncia el deterioro de la calidad de vida de sectores amplios de la población. Las demandas expuestas durante las marchas incluyen no solo cambios en la política exterior, sino reformas económicas y sociales orientadas a mitigar el impacto del alto costo de la vida y las políticas conservadoras.

El mensaje de Pezeshkian, difundido mientras las marchas tenían lugar en diferentes regiones, resalta la dimensión internacional del fenómeno, al tiempo que refleja la presencia de una narrativa de confrontación respecto a la actual coyuntura política norteamericana, según publicó el medio.