El Rey Juan Carlos, cena familiar con su hermana Margarita, María Zurita y la infanta Elena, que ha llegado a Sanxenxo

Confirmando su apoyo incondicional con el Rey Juan Carlos tras la filtración de sus imágenes y sus controvertidos audios con Bárbara Rey, la infanta Elena ha sido el último miembro de su familia en llegar a Sanxenxo para estar al lado del Emérito en estos difíciles momentos. Este jueves, en torno a las 20:00 horas, la hermana de Felipe VI llegaba a la casa de Pedro Campos -donde se aloja el monarca siempre que viaja a Galicia- en la parte de atrás de un coche, con un sombrero en color azul y luciendo la mejor de sus sonrisas. Minutos después eran la infanta Margarita, el doctor Carlos Zurita y sus hijos María y Alfonso Zurita -que llevan en la localidad pontevedresa varios días- los que acudían a la residencia del armador del 'Bribón', los que se unían al reencuentro familiar para disfrutar de una cena íntima junto a Don Juan Carlos y doña Elena. Muy serios, ninguno ha querido hacer declaraciones a la prensa, pero con su presencia en Sanxenxo no cabe duda de que están volcados en el monarca tras la publicación de sus fotografías con la vedette y de unas grabaciones en las que se sinceraría con ella sobre asuntos personales y de Estado, dejándole en una tesitura complicada a pesar de que han pasado 3 décadas y de que desde que abicó del trono en Felipe VI en 2014 ya no tiene ningún papel institucional. Tras disfrutar de un almuerzo en el Real Club Náutico el miércoles con su hermana -con la que tiene una maravillosa relación- y sus sobrinos, Don Juan Carlos no ha salido en todo el día de la casa de Pedro Campos porque la falta de viento ha impedido la celebración de la regata del Trofeo Xacobeo en el que está compitiendo el Emérito. Sí se espera en cambio que este viernes, acompañado por su hija Elena, pueda navegar de nuevo al timón de 'El Bribón', y en el aire está la duda de si hará algún tipo de declaración sobre el huracán mediático que lleva protagonizando una semana. Un escándalo que ha coincidido con una visita a nuestro país en la que el Emérito se ha reunido con nueve familiares, que desmarcándose del 'Bárbaragate' han normalizado completamente sus viajes a España. El pasado viernes Don Juan Carlos se desplazaba a la Escuela Naval de Marín para reencontrarse con los Reyes Felipe y Letizia, y la Princesa Leonor, coincidiendo con la asistencia de sus Majestades a una cena por el 40º aniversario de la jura de bandera de su promoción de la Armada. El lunes era la infanta Cristina la que, tras acudir en Atenas a la boda de su prima Teodora de Grecia, aterrizaba en Sanxenxo para ver a su padre, uniéndose a los duques de Soria y sus hijos, Alfonso y María Zurita, aunque muy discreta e intentanod que su presencia pasase inadvertida, no se ha dejado ver durante los días que ha permanecido con su padre en Sanxenxo. Un cónclave familiar al que ahora se suma la infanta Elena, que tras su llegada en la tarde de este jueves está previsto que pase el fin de semana en la localidad gallega con el Emérito.

