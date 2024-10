Edmundo González ha solicitado asilo político en España esta semana, según Albares

El candidato opositor venezolano Edmundo González ha solicitado formalmente asilo político esta semana en España, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coperación, José Manuel Albares, ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. González llegó a España el pasado 8 de septiembre en un avión de la Fuerza Aérea española fletado por el Gobierno tras haber trasladado su voluntad de solicitar asilo y haber permanecido varios días en la residencia del embajador español en Caracas, después de pasar un mes en la del embajador neerlandés. Tras afear "el uso partidista y politiquero que algunos hacen de la dramática situación que vive el pueblo venezolano", Albares ha esgrimido que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo "ha sido personal y libre suya", tal y como él mismo ratificó en un comunicado. "Y este Gobierno acogió a Edmundo González como en el pasado acogió a Leopoldo López y tantos otros por razones humanitarias", ha esgrimido el ministro. "La llegada de Edmundo González a España es un gesto de humanidad y de compromiso civil de la sociedad española y de su Gobierno. Y gracias a ese gesto humanitario, Edmundo González está hoy libre en España y no detenido en Venezuela", donde pesaba una orden de arresto en su contra, ha defendido. RECHAZA EL RECONOCIMIENTO En cuanto a la reclamación formulada tanto por Congreso como Senado de que el Gobierno reconozca a González como presidente electo de Venezuela, que le ha recordado alguno de los portavoces, Albares ha incidido en que solo dos países han dado este paso hasta la fecha, Ecuador y Panamá, y ha animado al PP a que "se sume al consenso internacional" y la postura que también defiende hasta la fecha la UE. Por su parte, el portavoz de los 'populares', Carlos Floriano, ha tildado de "charlatanería, papel mojado, doble moral e hipocresía" lo que dice hacer el Gobierno respecto a Venezuela y su defensa de la democracia y los Derechos Humanos. En este sentido, ha denunciado que "siguen las directrices" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "que no sé si está a sueldo del señor Maduro, pero lo parece porque cada vez que dice que lleva a cabo una acción por humanidad, refuerza a la dictadura". Además, ha echado en cara al ministro haber "faltado a la verdad" tanto al Congreso como a la opinión pública puesto que "el Gobierno negoció con la dictadura de Maduro la salida de Venezuela del ganador de las elecciones y no lo hicieron por razones humanitarias o por facilitar el diálogo, sino para ayudar a la dictadura". Respecto a Edmundo González, ha afeado que fuera sometido a chantaje y amenazas mientras estaba en la residencia del embajador y que se le grabara sin su consentimiento, esgrimiendo que eso "no es ayuda humanitaria, es tenderle una trampa". Albares se ha defendido de estos señalamientos, exigiendo una vez más al PP que se disculpe por haber puesto en tela de juicio la actuación del Gobierno y en particular porque el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, dijera que había actuado como cómplice en un "golpe de Estado" de Maduro contra el verdadero ganador de las presidenciales. "Hoy ha perdido una gran oportunidad para pedirle perdón a los 5.300 hombres y mujeres del Servicio Exterior de España y a todas sus familias" a los que, según él, se ha agraviado al cuestionar la actuación del embajador español en Caracas en la salida de Edmundo González. ESPAÑOLES "INJUSTAMENTE DETENIDOS" EN VENEZUELA Por otra parte, Albares ha anunciado que el Gobierno venezolano finalmente ha autorizado que se pueda prestar atención consular a los dos españoles detenidos por su presunta implicación en complot para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro orquestado por la oposición. Hoy mismo, ha explicado el ministro, "Venezuela nos ha manifestado por nota verbal que podemos ejercer la oportuna protección consular" como se había venido reclamando desde que se conoció su detención. Albares ha dejado claro que realizará "todas las gestiones" a su alcance "para que cuanto antes estén donde siempre han tenido que estar, en nuestro país, con sus familias". "No voy a escatimar esfuerzos en ello como no lo hice en su momento con Juana Ruiz, detenida en Israel, o con Ana Baneira y Santiago Sánchez, retenidos en Irán", ha remarcado. Albares ha dicho que ha trasladado al canciller venezolano, Yván Gil, que José María Basoa y Andrés Martínez Adasme "están injustamente retenidos" y que no da "ninguna credibilidad a los cargos que pesan contra ellos" así como que "no tienen ningún vínculo con ninguna institución pública española, mucho menos con el CNI", como se señaló desde Caracas. NICARAGÜENSES APÁTRIDAS En otro orden de cosas, el ministro ha anunciado que el Gobierno ha extendido su oferta de nacionalidad española a "los 135 presos políticos que fueron desterrados y desnacionalizados el pasado 5 de septiembre" por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Asimismo, ha precisado que también se ha hecho extensiva esta oferta a los "familiares de primer grado en situación de precariedad" de los opositores nicaragüenses a los que ya se había brindado la nacionalidad española después de que el régimen de Ortega les convirtiera en apátridas. El Gobierno ofreció la nacionalidad española en primer lugar a los 222 presos políticos deportados en febrero de 2023 por Managua a Estados Unidos, a los que procedió también a privar de la nacionalidad. Posteriormente, brindó esta misma posibilidad a los 94 nicaragüenses a los que se acusó de "traidores a la patria" y se retiró la nacionalidad, entre los que estaba el escritor Sergio Ramírez. Ahora extiende esta medida a los 135 presos políticos liberados por mediación de Estados Unidos y trasladados a Guatemala.

