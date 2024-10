Bárbara Rey explota ante las cámaras tras salir a la luz los audios con el Rey Juan Carlos

Bárbara Rey llegaba este miércoles a Madrid y lo que no imaginaba es que a media tarde empezarían a salir a la luz audios de sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos I. Refugiándose en casa de su hija Sofía, esta tarde la vedette se ha dejado ver muy afectada. "He dicho que os quitéis del medio, no me podéis acosar de esta manera" gritaba Bárbara a los reporteros que se encontraban en las inmediaciones de la casa de su hija para conseguir sus declaraciones sobre los audios. Muy enfadada, la vedette aseguraba que "esto es delincuencia lo que estáis haciendo" y volvía a pedir a gritos en mitad de la calle que se apartaran de su camino: "¡Quitaros del medio!". Sin querer desvelar qué le ha parecido que se hayan publicado las conversaciones que tuvo con el emérito y que han estado guardada durante más de treinta años, Bárbara se metía en el portal explotando contra la prensa: "¡No tenéis vergüenza, sois unos acosadores!".

