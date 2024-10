Paula Badosa sigue firme en Pekín ante la china Zhang y jugará ante la estadounidense Gauff en semifinales

La tenista española Paula Badosa se clasificó este jueves con autoridad para las semifinales del torneo de Pekín, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, al derrotar a la china Shuai Zhang en dos sets por 6-1, 7-6(4). De este modo, la jugadora catalana sigue confirmando las buenas sensaciones que arrastra desde el verano y firmó sus quintas semifinales en un evento de este nivel en el circuito, las segundas de esta temporada tras las alcanzadas en Cincinnati (Estados Unidos) el pasado mes de agosto. Ahora, en caso de ganar el título, volvería al 'Top 10', aunque primero deberá medirse a una rival de entidad como la estadounidense Coco Gauff, número seis del ranking WTA. Badosa continúa firme en la capital china donde todavía no ha cedido ninguna manga y supo contrarrestar, sobre todo en el primer parcial, el buen ánimo con el que también llegaba una Zhang que había puesto ante su público fin a una mala racha de 24 derrotas seguidas. La española estuvo a buen nivel con el saque, con diez 'aces', aunque con cinco dobles faltas, y sólo concedió dos pelotas de 'break' y un servicio perdido. La catalana arrancó demoledora sobre la pista y no le dio opciones a la china, que únicamente ganó diez puntos, cuatro al resto, en la primera manga, solventada por su rival en apenas 24 minutos. Sin embargo, la asiática reaccionó en el inicio de la segunda y avisó que no le sería tan sencillo a Badosa. Zhang logró el 'break' y llegó a ponerse 3-1 arriba, pero la número uno española no se puso nerviosa y logró recuperar el terreno con una rotura en el sexto juego (3-3). A partir de ahí, los saques no dieron más concesiones, aunque la catalana tuvo uno duro para asegurarse un 'tie-break' donde acabó con la resistencia de la china y meterse en la penúltima ronda.

