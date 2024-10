PACMA pide a Urtasun que prohiba la entrada de menores de 16 años a espectáculos taurinos

El Partido Animalista PACMA ha presentado un escrito dirigido al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicitando la clasificación de los espectáculos taurinos como eventos para mayores de 16 años. PACMA se ampara en el Real Decreto 2816/1982, que prohíbe la entrada de menores de esa edad a espectáculos que puedan afectar a su moralidad o salud. Según PACMA, "es fundamental aplicar esta normativa a los festejos taurinos para proteger a los menores de la violencia que estos implican". El Partido Animalista ha denunciado que la exposición de los niños a la violencia extrema de la tauromaquia puede tener "graves consecuencias en su desarrollo emocional y social". Diversos estudios y organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, han advertido de los efectos negativos de presenciar este tipo de espectáculos. En 2018, la ONU, ha recorado PACMA, recomendó a España "prohibir la participación y asistencia de menores en espectáculos taurinos, pero hasta el momento, el Gobierno no ha tomado medidas al respecto". Sin embargo, continúa la entidad animalista, "a día de hoy, solo Baleares había restringido el acceso a los menores, aunque esta prohibición fue revertida recientemente por el nuevo gobierno autonómico". En Galicia, la asistencia está prohibida a menores de 12 años, pero en la mayoría de las comunidades autónomas no hay restricciones de edad, lo que permite que los menores puedan presenciar y participar en eventos donde se ejerce violencia explícita hacia los animales. "Es inconcebible que se siga permitiendo que los niños asistan a este tipo de espectáculos", ha explicado Javier Luna, presidente de PACMA. El partido animalista también ha adviertido de los peligros físicos a los que se enfrentan los menores en estos eventos y ha recordado los recientes incidentes con varios casos de niños heridos en encierros y festejos taurinos. "Estamos viendo cómo cada año se producen accidentes en los que niños resultan heridos, algo que sería fácilmente evitable si se les prohibiera la entrada", ha añido Luna. Por todo ello, PACMA ha instado al Ministerio de Cultura a actuar con "responsabilidad" y clasificar los espectáculos taurinos como eventos para mayores de 16 años. De esta forma, no solo se protegería a los menores de una exposición innecesaria a la violencia, sino que también se alinearía con las recomendaciones internacionales y los principios básicos de protección a la infancia. "Es hora de que el Gobierno tome medidas y proteja a nuestros niños de la violencia en todas sus formas", concluye el comunicado.

Compartir nota: Guardar