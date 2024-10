Mas del 25% de la población no ha conseguido alguna vez cita en su médico de familia aunque lo necesitaba

Hasta el 25,6 por ciento de la población no ha conseguido cita con su médico de familia en la sanidad pública pese a necesitar consultarle por sus síntomas o enfermedad, mientras que el 51,3 por ciento afirma no haber tenido ningún problema y hasta el 21 por ciento señala que no ha necesitado en el último año acudir al médico de Atención Primaria. La segunda oleada del Barómetro Sanitario, realizada por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra unos datos similares a la oleada anterior (abril de 2024), se ha realizado en el mes de julio de 2024 con 2.607 entrevistas. Preguntados por los motivos por lo que no pudieron consultar a su médico, el 34 por ciento porque no le daban cita en los días posteriores y decidió ir a urgencias; casi el 32 por ciento ha señalado que no le dieron cita hasta muchos días después, por lo que ya no fue necesaria la visita; y el 13 por ciento afirma que nunca consiguió hablar con el centro de salud. Un 5 por ciento, tras obtener cita muchos días después decidió ir a la sanidad privada. Según el CIS, el 20,6% fueron atendidos por su médico de Atención Primaria el mismo día o al día siguiente y el resto tuvo una espera media de 8,8 días. La atención recibida es valorada positivamente por el 82,2% de las personas atendidas. Y el 79% de las personas encuestadas acudió a un médico de Atención Primaria de la sanidad pública en los 12 meses previos. El 44,1% había consultado a un especialista de la sanidad pública en los últimos 12 meses, bien por indicación del médico de atención primaria (40,2%), bien por citación del propio médico especialista en una consulta anterior (56,3%). El 82,1% de las personas usuarias valoran positivamente la atención recibida. El 9,9% refiere haber estado ingresado en el último año en un hospital público: un 40,5% lo hizo de manera programada para cirugía o prueba diagnóstica y un 54,2% por una enfermedad o problema de salud urgente; el 3,8% acudió por un parto. El 85,4% valora positivamente la atención recibida durante su ingreso. El 45,2% había acudido a un servicio de urgencias de la sanidad pública. De ellos, el 39,6% fue a un dispositivo de atención primaria, mientras que el 52,9% fue a un servicio hospitalario y el 6,7% utilizó un servicio de urgencias tipo 061/112. El conjunto de servicios de urgencias del Sistema Nacional de Salud es valorado positivamente por el 75% de las personas que los utilizaron. Respecto a la sanidad privada, un 19,5 por ciento dice acudir a ella, además de a la sanidad pública; mientras un 7,5 solo acude a la privada. Aunque una mayoría acudiría siempre a la sanidad pública, un 39 por ciento afirma que acudiría a un centro privado para ir al especialista, frente al 57 que con seguridad iría a la sanidad pública. VALORACIÓN DEL SNS SIGUE SIENDO POSITIVA En cuanto al funcionamiento del sistema sanitario en España, los encuestado tienen un valoración positiva, aunque baja ligeramente con la misma oleada de 2023, ya que del 60 por ciento baja al 55 por ciento en julio de este año. Respecto al sistema sanitario público, la percepción que de su funcionamiento tiene la población general (lo haya utilizado o no) se traduce en un nivel de satisfacción de 6,35 puntos sobre 10 en julio de 2024, ligeramente más bajo que en la misma oleada de 2023 (6,42). Los servicios de urgencias del 061/112 y a la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos, con 7,48 y 7,22 puntos, respectivamente, son los servicios mejor valorados, los hayan utilizado o no. Por el contrario, las consultas de Atención especializada y los servicios de Urgencias en hospitales públicos, tiene puntuaciones más bajas, 5,93 y 6,26, respectivamente. ACEPTACIÓN DE LAS VACUNAS El Barómetro Sanitario 2024 incluye una serie de preguntas para valorar el grado de aceptación que tiene el uso de las vacunas en la población general. La aceptación de la vacunación en nuestro país es alta, a pesar de que un 37,5% de las personas consideran (muy de acuerdo o de acuerdo) que las vacunas provocan efectos adversos en la salud. El grado de acuerdo con los aspectos protectores de las vacunas es muy alto tanto sobre la persona que se vacuna (90,5%), como sobre las personas con las que se conviven (91,1%). Un 89,2% manifiesta seguir las recomendaciones de los y las profesionales sanitarios/as respecto a la vacunación.

