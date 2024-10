HSBC cancela ciertos eventos internos y restringe viajes para bajar los costos

(Bloomberg) -- HSBC Holdings Plc canceló algunos eventos internos y redujo más los viajes, en momentos en que el nuevo director ejecutivo del banco intenta mantener un estricto control de los costos antes de los primeros resultados trimestrales bajo su dirección.

Según fuentes al tanto del tema, el banco canceló recientemente una cumbre de sus banqueros comerciales en India, así como otros eventos fuera de la sede en todo el mundo. A algunos empleados se les ha comunicado que enfrentarán restricciones en los viajes internos hasta fin de año, mientras que otros, incluidos los altos directivos, sufrieron la cancelación o postergación de viajes planificados, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto de carácter privado.

Los viajes esenciales para reunirse con clientes siguen estando permitidos, indicaron las fuentes. Una portavoz de HSBC declinó hacer comentarios.

Bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, Georges Elhedery, HSBC está reduciendo gastos y reforzando el control. Los bancos centrales de todo el mundo han empezado a recortar las tasas de interés, lo que amenaza los márgenes de los grandes prestamistas globales. En Hong Kong, su mayor mercado, HSBC redujo su tasa de referencia clave por primera vez desde 2019.

El banco ya ha frenado la contratación y solicitó a los ejecutivos de inversión que controlen sus viajes y gastos. Elhedery también dijo a los empleados que fueran disciplinados con sus gastos en su primera reunión abierta en Hong Kong a principios de septiembre.

Elhedery tendrá que encontrar una manera de recortar US$2.000 millones en costos para mantener una medida clave de ganancias del banco, según Bloomberg Intelligence.

Los gastos operativos aumentaron un 5%, hasta US$16.300 millones, en el primer semestre del año, impulsados por un mayor gasto en tecnología y aumentos en la remuneración por desempeño. El banco proyectaba la misma tasa de crecimiento en los costos para todo el año.

Los inversionistas esperan que Elhedery presente nuevos objetivos de gastos o detalle sus planes para mantener bajo control el ratio de eficiencia de la empresa —una métrica que muestra cuánto cuesta producir un dólar de ingresos— a finales de año. El banco publicará sus resultados del tercer trimestre a fines de este mes.

El mayor banco europeo también estudia combinar sus divisiones de banca comercial y de inversión como parte del esfuerzo de Elhedery para eliminar la superposición de puestos en la empresa y recortar gastos.

