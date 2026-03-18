México pide revisar más de 7.900 vehículos de Ford por fallos en su funcionamiento

Ciudad de México, 18 mar (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó este miércoles a revisar 7.944 camionetas Bronco de la marca Ford Motor Company de varios modelos que tienen distintos fallos en su funcionamiento que podrían provocar riesgos para el conductor.

El organismo informó en un comunicado que el primer llamado es para 7.679 unidades del modelo Bronco Sport años 2021 a 2024.

Esto, derivado de que en algunos de los vehículos afectados existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión pueda fisurarse, lo que ocasionaría una acumulación de combustible en la parte superior del motor, “provocando así un evento térmico”.

De acuerdo con la empresa, se ha detectado que los autos no cuentan con el software actualizado del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM) con detección de fugas en los inyectores de combustible, por lo que los distribuidores autorizados lo actualizarán.

Asimismo, 246 vehículos del modelo Bronco años 2024 a 2025 también han sido llamados ya que la puerta trasera del lado izquierdo se puede abrir desde su interior cuando el seguro para menores de edad está activo, “lo que aumenta el riesgo de lesiones a las personas pasajeras de la segunda fila que no estén sujetos”.

En este caso, los distribuidores autorizados inspeccionarán el funcionamiento de dicho seguro en ambas puertas traseras y, en caso de que alguno no pase la inspección, se reemplazará la chapa.

De igual manera, se llamaron a revisión a 19 autos del modelo Bronco año 2024, porque la tuerca en la articulación que asegura el brazo de control superior delantero pudo no haber sido instalada o ajustada según la especificación.

“Como consecuencia, la separación del brazo provocaría una pérdida del control de la dirección”, apuntó el comunicado.

Debido a ello, se inspeccionarán los sujetadores de la rótula superior delantera izquierda y derecha, reemplazando los componentes que se requieran.

Para todos estos casos, el organismo público mexicano destacó que Ford inspeccionará los vehículos afectados y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin costo alguno para los propietarios de los autos.

La campaña para revisar estos vehículos se mantendrá de manera indefinida. EFE