El TJUE decide este viernes sobre los acuerdos de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronunciará este viernes sobre el acuerdo de asociación para la pesca sostenible entre la UE y Marruecos, sobre un pacto arancelario agrícola relativo al Sáhara Occidental y sobre un asunto prejudicial francés sobre el etiquetado de frutas procedentes de este último territorio. Por un lado, el TJUE decidirá si anula el acuerdo pesquero con Marruecos, en línea con la sentencia del Tribunal General de la UE de 2021 y las conclusiones de la Abogada General Tamara Cápeta, que proponen suspenderlo. La sentencia del TGUE --en primera instancia del TJUE-- anulaba el acuerdo, pero decidió preservar los efectos de su protocolo hasta que el TJUE se pronunciase sobre los recursos del Consejo y la Comisión y que la Abogada General también propone desestimar. La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria. Pese a respaldar la sentencia del TGUE, la Abogada General propuso, no obstante, basar dicha anulación en un razonamiento diferente al considerar que el pueblo del Sáhara Occidental no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre, aunque reconoce que el Frente Polisario refleja los intereses y deseos de "al menos" una parte del pueblo saharaui. Cápeta también recordaba que el acuerdo de pesca no cumple el requisito de tratar el territorio del Sáhara Occidental como "separado y distinto" del Reino de Marruecos, lo que vulnera el principio de autodeterminación, como interpretó el Tribunal de Justicia en una sentencia previa. Además, sin entrar a discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental, Cápeta considera que el hecho de no tratar por separado ambos territorios puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio. ACUERDO ARANCELARIO Por otro lado, el TJUE se pronunciará sobre el acuerdo arancelario preferencial entre la UE y Marruecos, que la misma Abogada General considera que sí trata al territorio del Sáhara Occidental como separado y distinto del Reino de Marruecos al tiempo que reconoce que, en su organización actual, no puede consentir por sí solo la celebración de un acuerdo internacional relativo a su territorio. Las conclusiones señalan que, acorde al Derecho internacional público, una potencia administradora puede, en determinadas circunstancias, celebrar un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo, como el del Sáhara Occidental, un razonamiento que no aplicó al acuerdo pesquero. En la misma línea, el TJUE emitirá un fallo sobre una cuestión prejudicial francesa sobre el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental y su indicación como país de origen en melones y tomates cultivados y cosechados en dicho territorio. Según indicó Cápeta, no hacerlo sería contrario a la posición declarada de la UE sobre el territorio del Sáhara Occidental e infringiría el requisito de establecer indicaciones "correctas, neutrales y objetivas" en las etiquetas de los productos alimenticios de la UE. Por tanto, etiquetar esos productos como originarios del Reino de Marruecos en lugar de originarios del Sáhara Occidental vulnera el Derecho de la UE.

