Ágatha Ruiz de la Prada sale en defensa del Rey Juan Carlos: "Soy Juancarlista a muerte"

Imparable, Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la gran protagonista de la nueva edición de Gran Canaria Swin Week Moda Cálida, donde ha presentado con el apoyo incondicional de Anabel Pantoja sus atrevidos y coloridos diseños en un entorno incomparable como es la isla canaria. Una cita muy especial en la que la diseñadora ha aprovechado para romper una lanza a favor del Rey Juan Carlos tras la publicación de sus imágenes con Bárbara Rey y la filtración de audios privados que demostrarían que la vedette presuntamente extorsionó al Emérito entre 1994 y 1996 para que su relación no saliese a la luz. A pesar de que la imagen pública del padre de Felipe VI ha quedado seriamente tocada al descubrir cómo habría revelado asuntos íntimos e incluso problemas de Estado a la vedette en diferentes llamadas telefónicas, Ágatha no ha cambiado su opinión sobre el monarca y no ha dudado en mostrarle su apoyo incondicional en estos controvertidos momentos, dejando claro que no se cree nada de Bárbara: "A muerte, soy fan total de Juan Carlos. Yo es que soy juancarlista total, siempre lo he dicho, soy súper juancarlista" ha sentenciado, quitando hierro a un escándalo del que todavía parece que quedan varios capítulos por ver.

