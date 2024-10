Gallant asegura que Irán "no ha aprendido la lección" tras el ataque con misiles

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado este martes que Irán "no ha aprendido la lección" tras el ataque masivo con misiles de Irán contra territorio israelí, que ha justificado como una venganza por la muerte del líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye. "Irán no ha aprendido la lección de que quienes atacan a Israel pagan un alto precio", ha comunicado Gallant en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Tras ello, ha informado de que ha seguido "las exitosas operaciones de defensa" junto al alto mando operativo del Ejército. Gallant también ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, para hablar sobre el "criminal" ataque iraní. "He hablado hoy con Gallant tras el escandaloso acto de agresión de Irán contra Israel. (Ambos) hemos expresado nuestro mutuo agradecimiento por la defensa coordinada de Israel contra los casi 200 misiles balísticos lanzados por Irán y nos comprometimos a mantener un estrecho contacto", ha señalado Austin, que ha aprovechado la ocasión para trasladar sus condolencias a los seres queridos del tiroteo ocurrido durante la jornada en Tel Aviv. El jefe del Pentágono ha reafirmado su compromiso con la defensa de Israel y ha subrayado su buen posicionamiento en la región para proteger tanto a las fuerzas israelíes como a sus fuerzas de las "amenazas" de Irán y sus milicias afines, según ha informado el portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, en una rueda de prensa.

Compartir nota: Guardar