Frenkie de Jong: "Ha sido un proceso duro y lo he pasado mal"

El jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong señaló este martes tras volver a jugar con el equipo blaugrana, en el 5-0 sobre el Young Boys en la Liga de Campeones y tras cinco meses de ausencia por lesión, que lo pasó mal durante un "proceso largo" de recuperación pero que está ahora "feliz" y más tras ver la ovación que gran parte de la grada le dedicó en cuanto saltó al terreno de juego. "Cuando estás lesionado lo pasas mal, siempre. Ha sido un tiempo largo, un proceso duro, y lo he pasado mal, sí, a veces", comentó el neerlandés en declaraciones a Movistar tras el partido. Con algo más de un cuarto de hora de juego, prácticamente sin intervenciones, se mostró "muy feliz" por la victoria y personalmente por volver al campo y volver a jugar. "La afición me ha aplaudido, gracias por eso. Una noche feliz. No esperaba nada, nunca se sabe. Pero estoy muy feliz por la manera en que me trata la gente", se sinceró. "Depende del míster. Es quien elige a los jugadores que juegan. Yo, como siempre, voy a dar el máximo posible y voy a intentar jugar bien al fútbol", comentó sobre qué cree que puede aportar a este Barça de Flick que ha empezado muy bien la temporada. De hecho, el propio neerlandés ha visto muy bien a sus compañeros. "Veo al equipo en buena forma , estamos en un buen momento, con mucha energía y dinamismo. Estamos jugando bien, tenemos que seguir así y mejorar y ver hasta donde llegamos", auguró.

