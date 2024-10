Bárbara Rey reaparece en pleno revuelo mediático y responde con risas al ser cuestionada por el Rey Juan Carlos

Bárbara Rey, la icónica vedette española, ha sido el centro de atención a su llegada al teatro de Hellín, sorprendida por el gran revuelo mediático que la rodeaba. Una semana después de la publicación de sus famosas fotografías con el Rey Juan Carlos, la actriz ha tenido que reaparecer públicamente con motivo de uno de sus shows en Albacete. Al ser abordada por los periodistas con la pregunta de si quería decir algo al Rey Emérito, la artista ha respondido con una risa irónica: "Que... que gracias. Pero bueno, pero bueno. Pero esto qué es". Acompañada de un gran despliegue de prensa, Bárbara no ha podido evitar mostrar su sorpresa por la cantidad de cámaras y micrófonos que la esperaban. Cuando se le ha preguntado por su estado de ánimo, ha respondido de manera breve y algo nerviosa: "Pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien", mientras intentaba avanzar entre la multitud. La madre de Ángel Cristo Jr., que ha sido protagonista de titulares por la complicada relación con su hijo tras la publicación de estas polémicas fotografías, ha evitado responder a las preguntas relacionadas con la posible demanda que podría interponer contra él. Ante la insistencia de los periodistas, Bárbara ha zanjado el tema con un escueto: "No, qué va, no he respondido a nadie. Hasta luego", retirándose rápidamente del lugar sin ofrecer más declaraciones. Un momento marcado por la evidente incomodidad de la artista, quien por el momento no ha querido entrar en detalles ni dar pie a nuevas controversias.

