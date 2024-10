Albares condena las "calumnias" de Maduro contra Feijóo, pero pide al PP que actúe igual cuando insulten a Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado las "injurias y calumnias" vertidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero ha pedido al líder de la oposición que actúe de la misma manera cuando el insultado sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el insultado. "Yo rechazo por supuesto esas palabras que no son más que injurias y calumnias hacia el líder de la oposición", ha sostenido Albares, en entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, después de que Maduro dijera durante el fin de semana que Feijóo es un "ladrón vinculado al narcotráfico". "Las palabras se descalifican por sí solas y son una falsedad absoluta", ha añadido, asegurando que los ciudadanos pueden tener "la certeza de que la política exterior de España saldrá siempre en defensa de los españoles y de los partidos políticos españoles". Dicho esto, Albares ha manifestado que también le gustaría que "Feijóo cuando se insulta al presidente del gobierno tenga la misma actitud". "Por supuesto que condeno esas palabras, el señor Feijóo y el Partido Popular van a contar siempre con mi apoyo frente a esas calumnias, vengan de donde vengan, pero también le digo que me gustaría haber contado con ese apoyo cuando a quien se insulta es al presidente del Gobierno o a mí mismo", ha abundado, recordando que Maduro también le tildó hace poco a él de "canciller colonialista". "No oí nunca al Partido Popular salir en defensa de nuestras instituciones", ha lamentado el jefe de la diplomacia, asegurando que en su caso siempre defendera las instituciones "aunque no esté de acuerdo con la línea política que quieran seguir". Asimismo, ha vuelto a reclamar una disculpa por parte del líder del PP y de su partido por haber forzado hace "casi dos semanas" al candidato opositor venezolano Edmundo González para desmentir "falsedades" vertidas por parte de los 'populares', después de que el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, acusara al Gobierno de apoyar un "golpe de Estado" del régimen de Maduro facilitando la salida del opositor. Esa disculpa, ha insistido el ministro, tienen que ser "al servicio exterior de España y muy en concreto a los hombres y las mujeres que trabajan en la embajada de España en Caracas" y en otras embajadas como ahora la de Líbano y que "lo que intentan es hacer labores humanitarias, labores diplomáticas y defender los intereses de España".

Compartir nota: Guardar