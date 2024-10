Travis Kelce, estrella de Chiefs y novio de Taylor Swift, presentará programa de TV

Redacción Deportes, 1 oct (EFE).- Travis Kelce, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs y novio de la estrella del pop, Taylor Swift, fue anunciado este martes como anfitrión de 'Are You Smarter Than A Celebrity?' (¿Eres más inteligente que una celebridad?), programa de la plataforma de 'streaming' Prime Video.

Dicho programa se lanzará el próximo 16 de octubre informó la plataforma a través de sus redes sociales con algunos vídeos en los que se ve a Kelce interactuar con varios de los concursantes.

"Las celebridades son como nosotros, también tienen problemas con la geografía. Travis Kelce presenta 'Are You Smarter Than a Celebrity?', que se transmitirá el 16 de octubre", escribió la empresa en su sitio de 'X'.

'Are You Smarter Than A Celebrity?' es un programa en el que una celebridad, en este caso, Kelce, es el anfitrión que ayuda a los concursantes a responder 11 preguntas sobre una variedad de temas extraídos del plan de estudios de educación primaria.

El objetivo es contestar de manera acertada el mayor número de cuestiones en un esfuerzo por obtener el premio de 100.000 dólares.

Travis Kelce, de 34 años, es considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL.

Su arribó a los Kansas City Chiefs sucedió luego de ser seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013. Desde entonces ha jugado cuatro Super Bowls con el equipo, de los cuales ha salido triunfador en las ediciones LIV, LVII y LVIII.

Su fama se potenció en octubre del año pasado cuando comenzó una relación amorosa con Taylor Swift, quien desde septiembre de 2023 se hizo presente en un partido de los Chiefs para apoyar a Kelce.

La constante presencia de la cantante en los partidos de Kansas City proyectó la imagen de la NFL y del propio Kelce, quien vio un incremento de 400 por ciento en las ventas de su jersey con el número 87 en cuanto se dio a conocer su relación con la interprete de 'Look What You Made Me Do'.

Uno de los momentos más emotivos de esta relación sucedió en el festejo por la obtención del Super Bowl LVIII de febrero pasado que ganaron los Chiefs a los San Francisco 49ers. Kelce abrazó y besó a Swift en medio de la lluvia de papeles de colores que caían sobre el campo del Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. EFE