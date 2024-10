Sigma Project abre el Ciclo de Música Actual de Badajoz con un estreno de Sotelo inspirado en el cantaor Porrina

El cuarteto de saxofones Sigma Project inaugurará el XVI Ciclo de Música Actual de Badajoz el 4 de octubre, a las 20,30 horas, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de la capital pacense, donde estrenará varias piezas, entre ellas una de Mauricio Sotelo titulada 'Cantes de viento y nieve-espirales de llanto', con la que homenajea al cantaor José Salazar 'Porrina de Badajoz' en el centenario de su nacimiento. Esta obra, que sonará en la gira de Sigma Project por Europa, es el primer cuarteto para saxofones que escribe Sotelo, que se ha inspirado en los cantes del célebre Porrina de Badajoz, un cantaor por el que el compositor confiesa sentir admiración. "La esencia de mi música es la Viena de Schubert y el cante jondo y ahí la voz y cantes de Porrina ocupan en mi alma un lugar muy especial", señala. Mauricio Sotelo, Premio Nacional de Música (2001) y Premio Reina Sofía de Composición Musical (2000), es una de las voces más originales de su generación y con mayor proyección internacional. Es también conocido por su acercamiento al universo sonoro del flamenco, que le ha llevado a colaborar con los cantaores Enrique Morente y Arcángel o con el guitarrista Cañizares. 'Cantes de viento y nieve-espirales de llanto' está inspirada por un acontecimiento trágico, la muerte de la madre de Sotelo hace un año, y tiene relación con algunos cantes del flamenco, en especial con Porrina de Badajoz. "Pero no directamente, no hay alusiones directas o paráfrasis de cantes concretos, sino sonoridades o ambientes sonoros en el espíritu de los cantes de Porrina, un cantaor al que he admirado y cuyos cantes siempre me emocionan", según explica el compositor madrileño. En esta nueva obra, hay algunos momentos del dolor del cante y hay dos secciones por bulerías, inspiradas en dos obras del cantaor extremeño, 'Hasta el alma me duele' y 'Doblaron las campanas', pero no hay una referencia a cantes determinados. El saxo es uno de los instrumentos favoritos del compositor, que desde hace tiempo tenía interés por esta colaboración con Sigma Project. El encargo del cuarteto cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y de la Ernest von Siemens Music Foundation, según indica en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz que organiza este ciclo. GRANDES COMPOSITORES Sigma Project es una formación destacada en el panorama de la música contemporánea que ha visitado el Ciclo de Música Actual en ediciones anteriores con propuestas arriesgadas e innovadoras. En esta ocasión, conforman el programa los estrenos en España del autor brasileño Rodrigo Lima, 'Tambor'; del compositor germano-estadounidense Hans Thomalla, 'Albumblatt II'; y la obra de la italiana Francesca Verunelli titulada 'In my beginning is my end (ma fin est mon commencement)'. El programa se completa con 'Ash, music for the Eremozoic' de la australiana Liza Lim, un alegato ecologista que reflexiona sobre las pérdidas y la devastación ocasionadas por los incendios forestales australianos de 2019 que mataron a cerca de mil millones de animales y quemaron más de doce millones de hectáreas de bosque. Integrado por Andrés Gomis (saxofón soprano), Ángel Soria (saxofón alto), Alberto Chaves (saxofón tenor) y Josetxo Silguero (saxofón barítono), el cuarteto ha realizado más de 225 conciertos en auditorios y festivales de países como Estados Unidos, Jamaica, Buenos Aires, Bogotá, México, Chile, Alemania, Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Polonia, Rumanía, Croacia o Túnez. Sigma Project ha desarrollado proyectos con los Premios Nacionales de Música Alberto Posadas (ciclo 'Poética del Laberinto') o José María Sánchez-Verdú (ciclo 'KHÔRA'). Ambos trabajos han sido publicados por los prestigiosos sellos discográficos Wergo y Kairos. También son destacadas las colaboraciones con Luis De Pablo y Félix Ibarrondo en sus respectivos conciertos para saxofones y orquesta sinfónica. El Ciclo de Música Actual de Badajoz está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, CNDM (unidad del Inaem, Ministerio de Cultura) y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB-Ibercaja.

