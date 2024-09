David Bisbal habla orgulloso de su hermano tras quedar en silla de ruedas: "Es un ejemplo de superación y admiración"

Día inolvidable para David Bisbal, quien este lunes ha sido distinguido con el XXII Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Música Popular por su destacada trayectoria musical. La emotiva ceremonia, celebrada en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, también ha premiado a otras personalidades como Gemma Cuervo (Teatro), Dabiz Muñoz (Gastronomía), Marta Robles (Literatura), Oteyza (Moda) y Manuel Alejandro, quien recibió la Medalla Internacional de las Artes. Visiblemente emocionado tras recibir el galardón, el almeriense destacó la importancia de su familia por encima de su carrera profesional: "Al final del día nosotros también somos hijos, somos papás, somos hermanos, y en definitiva es lo que a mí personalmente más me llena el corazón, por encima de la música, por encima de mi profesión, lo primero está mi familia, y creo que para el resto de la gente también lo es". Además, el artista no solo ha hablado de su amor por la familia, sino también del orgullo que siente por su hermano, quien ha quedado en silla de ruedas debido a una negligencia médica. Aunque ha preferido no entrar en detalles, muestra su admiración: "Sí, desde luego que no puedo hablar mucho, porque cada uno tiene su vida y sus momentos para hablar, pero lo que sí es cierto es lo que tú dices. Para mí es un ejemplo de superación y de admiración, sobre todo". A pesar del éxito profesional que ha marcado su carrera, el cantante asegura que lo que más valora son los pequeños gestos de la vida cotidiana: "Yo disfruto de la vida, sé perfectamente que lo que me provoca una sonrisa quizá no sean esos reconocimientos musicales ni los números, sino más bien la sonrisa y el aplauso de la gente". El artista ha expresado su gratitud por las oportunidades que le han brindado a lo largo de su trayectoria: "Trato de hacer las cosas de la mejor manera posible y estoy muy agradecido con que siempre me den este tipo de oportunidades y reconocimiento". Una vez más, Bisbal ha demostrado la humildad y sinceridad que lo caracterizan, siendo un artista que, a pesar de sus logros, mantiene a su familia como su máxima prioridad.

