Luis de la Fuente: "Somos unos afortunados y no faltan goleadores en España"

Al terminar el decisivo partido amistoso frente a Serbia, Luis de la Fuente remarcó la importancia de la integración de los jóvenes talentos en la selección nacional, destacando el debut de Víctor Muñoz, quien se estrenó con un gol y una rápida adaptación al grupo. En ese contexto, el seleccionador puso sobre la mesa un tema central: la abundancia de delanteros en España y la satisfacción de su cuerpo técnico ante las opciones ofensivas. Según informó la prensa deportiva en la rueda de prensa posterior al encuentro, De la Fuente consideró que “no faltan goleadores en España” y que tanto él como su staff se consideran “afortunados” por contar con figuras capaces de aportar en el plano goleador y futbolístico.

El medio especializado en deportes recogió las declaraciones del seleccionador nacional, quien insistió en la variedad de opciones disponibles en el ataque, refiriéndose especialmente al doblete conseguido por Mikel Oyarzabal ante Serbia. De la Fuente puntualizó que el equipo siempre alinea delanteros que ofrecen garantías no sólo en cuota goleadora, sino en su aporte general al juego: “Tenemos total y absoluta garantía, no solo en el plano goleador, sino en el plano futbolístico, ya sea de Mikel, ya sea de Ferran o de Borja, de los tres que están aquí”, detalló el entrenador desde el Estadio de la Cerámica.

Además, De la Fuente analizó el papel de Víctor Muñoz, cuya juventud y reciente llegada no han impedido un debut relevante con la camiseta roja. Según consignó el medio, el técnico valoró aspectos como la humildad del jugador, su capacidad de integración y el hecho de que, a su juicio, reúne condiciones para estar disponible durante mucho tiempo en el equipo nacional. Al respecto, el seleccionador instó a Muñoz a mantener la ambición y la disposición a escuchar como vías para el crecimiento sostenido en la selección.

Respecto al debate generado en torno a la portería, De la Fuente sostuvo que la duda no existe en su cuerpo técnico, destacando el nivel de los cuatro guardametas convocados. Según publicó la prensa, mencionó la actitud de compañerismo y apoyo mutuo entre los porteros, incluso cuando alguno debe quedar fuera de la convocatoria. “Cuando se les ha comunicado quién se quedaba afuera, se funden en un abrazo; uno se anima al otro y yo creo que es lo más importante”, explicó el seleccionador. Insistió en disfrutar de la calidad y competencia interna que se vive en esa posición, subrayando que en España existe un alto nivel de porteros.

Durante la rueda de prensa, el nombre de Marcos Llorente también surgió entre las preguntas. De la Fuente lo definió como un futbolista polivalente y disciplinado, capaz de rendir con garantías en diversas posiciones, particularmente como lateral derecho en el actual esquema de juego. Según reportó el medio en cuestión, el técnico valoró tanto la faceta defensiva de Llorente, resaltando su capacidad para dar profundidad y seguridad, como su influencia positiva en la dinámica de grupo por su carácter y profesionalidad.

Oyarzabal fue nuevamente motivo de elogios. El seleccionador señaló la inteligencia táctica del delantero y su aptitud para interpretar situaciones complejas en la faceta creativa. “Tiene una condición innata para jugar entre líneas y tira los desmarques muy bien”, declaró De la Fuente, citado por el medio. Además, hizo referencia al rol de Oyarzabal como capitán en el vestuario y subrayó su madurez y equilibrio. El entrenador sugirió que si Oyarzabal tuviera otra nacionalidad sería considerado de primer nivel mundial, animando a disfrutar de sus cualidades en cada convocatoria de la selección.

Sobre la línea medular, De la Fuente reservó palabras para Rodrigo, a quien definió como fundamental en la organización táctica y la regulación del ritmo de juego. Según detalló la publicación, el técnico concluyó que Rodrigo y Martín Zubimendi representan los mejores referentes para esa demarcación en el seleccionado, señalando que Rodrigo “es la brújula del equipo, marca los tiempos, el ritmo del partido”, y que su vuelta a un alto nivel marca la diferencia para el conjunto nacional.

El debate sobre la portería volvió a surgir entre los periodistas, específicamente en referencia a Unai Simón. El seleccionador valoró la trayectoria y profesionalidad del portero, exhortando a la prensa y a la afición a reconocer su nivel y su recorrido en el fútbol español. “Unai Simón es algo indiscutible, de igual manera que los otros tienen mucho talento”, precisó De la Fuente, según recopiló el medio.

Finalmente, De la Fuente mencionó que ninguno de los jugadores de su convocatoria resultó lesionado tras el amistoso, aspecto que valoró de forma especial. Hizo un paralelismo con el reciente percance sufrido por Raphinha, futbolista de la selección brasileña, en la víspera, subrayando que situaciones de este tipo forman parte del fútbol. Según registró la fuente, el técnico celebró que su plantilla mantiene una alta motivación y compromiso, elementos que considera esenciales para ganarse un puesto en la expedición de la próxima Copa del Mundo y en la preparación de futuras competiciones internacionales.