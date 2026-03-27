Dos exfuncionarios del Gobierno de Martinelli se entregan en Panamá tras años prófugos

Ciudad de Panamá, 27 mar (EFE).- Dos exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) acusados de peculado y de escuchas ilegales se entregaron a las autoridades tras permanecer prófugos desde 2015 y enfrentarán audiencias judiciales en abril próximo, informó este viernes el Órgano Judicial.

Ronny Rodríguez y William Pitti son dos exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) acusados en la trama de interceptación ilegal de las telecomunicaciones a unas 150 personas durante el Gobierno de Martinelli, un caso conocido como "pinchazos", por el que el expresidente fue juzgado en 2021 y declarado "no culpable" tras un largo y complicado proceso judicial.

Según informó este viernes la prensa local, los exfuncionarios de inteligencia se entregaron la noche del jueves a la Policía Nacional.

El Órgano Judicial informó por su parte en un breve comunicado en el que no cita nombres que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fijó para el próximo 20 de abril la audiencia "seguida a dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad, sindicados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado", esto por la desaparición del equipo tecnológico y software Pegasus supuestamente usado para las interceptaciones.

Ambos exfuncionarios serán sometidos a otra audiencia, con fecha principal el 29 de abril de 2026 y alterna el 21 de mayo "por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad", es decir, las interceptaciones.

Martinelli se encuentra en Colombia en calidad de asilado político, una protección que pidió para evadir la condena en firme a más de 10 años de cárcel y el pago de una multa de 19 millones de dólares por la compra irregular de una editorial de medios panameña. EFE