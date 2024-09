Olympus Latin America anuncia el lanzamiento del procesador de ultrasonido EU-ME3 en México y Chile

MIAMI, 30 de septiembre de 2024

El procesador de ultrasonido ofrece imágenes de mayor resolución para la ecografía endoscópica

MIAMI, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Olympus Latin America anunció hoy el lanzamiento del procesador de ultrasonido endoscópico EU-ME3 en México y Chile. Olympus destacó el EU-ME3 en la reunión anual de este año de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y el Colegio de Profesionistas que se celebró en Acapulco, México.

El procesador de ultrasonido EU-ME3 tiene aplicaciones gastrointestinales y respiratorias, lo que favorece un diagnóstico y tratamiento más precisos de enfermedades hepatobiliares-pancreáticas y pulmonares. La tecnología de imágenes de ecografía endoscópica (EUS, por sus siglas en inglés) ayuda al diagnóstico de lesiones en el páncreas y los conductos biliares o de lesiones que se encuentran en lo profundo del cuerpo y no pueden verse con los endoscopios gastrointestinales. La ecografía endoscópica permite hacer un examen detallado de la pancreatitis, del cáncer de páncreas y el diagnóstico de cáncer en el estómago y el esófago.

La ecografía endoscópica también desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar la visualización de la aspiración con aguja transbronquial guiada por ecografía endobronquial (EBUS-TBNA, por sus siglas en inglés) para el diagnóstico y estadificación mínimamente invasivos del cáncer de pulmón.

"Nuestro enfoque en mejorar los resultados de los pacientes impulsa a Olympus a brindar a los médicos las herramientas que les ayudará a elevar el estándar de atención", afirmó José Gastón, presidente de la División Latinoamericana de Olympus. "Soluciones avanzadas como el procesador de ultrasonido EU-ME3 ayudan a mejorar diversos procedimientos y respaldan diagnósticos más confiables".

En comparación con su predecesor, el EU-ME3 cuenta con cuantificación de ondas transversales que ayuda a los médicos a diagnosticar con mayor precisión la pancreatitis y la malignidad del cáncer de páncreas, ya que proporciona información cuantitativa sobre la rigidez del tumor y las lesiones inflamatorias.

Los beneficios del EU-ME3 incluyen:· Un diseño compacto que se puede integrar con facilidad en una sala de procedimientos

· Un teclado con luz de fondo diseñado con un panel táctil y una superficie plana para una fácil limpieza

· Una interfaz que permite a los médicos la opción de personalizar la configuración del usuario según las necesidades de su especialidad

· Opciones de actualización de software.

La detección y el diagnóstico son importantes en vista del aumento que se proyecta de nuevos diagnósticos en todo el mundo para 2050. La Organización Mundial de la Salud predice más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en total en 2050, frente a los 20 millones de casos estimados en 2022.1

La Sociedad Estadounidense del Cáncer informa 511.000 nuevos casos de cáncer de páncreas a nivel mundial en 2022, junto con 467.000 muertes. El cáncer de páncreas ocupa el sexto lugar como causa principal de muerte por cáncer y es responsable de casi el 5 % de las muertes por cáncer en todo el mundo. Mientras tanto, el cáncer de pulmón fue el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo en 2022, con más de 2,5 millones de casos nuevos y 1,8 millones de muertes.2

Acerca de Olympus Latin AmericaComo empresa líder en tecnología médica, Olympus utiliza capacidades innovadoras en tecnología médica, intervención terapéutica y fabricación de precisión para ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer procedimientos diagnósticos, terapéuticos y mínimamente invasivos en función de mejorar los resultados clínicos, reducir los costos generales y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La División Olympus Latin America (LAD, por sus siglas en inglés) engloba tres filiales dentro de Olympus Corporation of the Americas, que son Olympus Latin America, Olympus America de México y Olympus Optical do Brazil. En sus respectivas regiones, cada filial gestiona las operaciones de Olympus, las asociaciones con los distribuidores y el personal en funciones como ventas, marketing y asistencia. Para más información, visite medical.olympuslatinoamerica.com.

1 Organización Mundial de la Salud, "Global cancer burden growing amidst mounting need for services" (La carga mundial del cáncer crece en medio de una creciente necesidad de servicios). Pub. 1 de febrero de 20242 CA: A Cancer Journal for Clinicians, "Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries" (Estadísticas mundiales del cáncer 2022: Estimaciones de GLOBOCAN sobre la incidencia y la mortalidad en todo el mundo de 36 tipos de cáncer en 185 países). Pub. 4 de abril de 2024

